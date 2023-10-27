Астрономы наблюдали яркий гамма-всплеск с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

Команда астрономов использовала космический телескоп Джеймса Уэбба для обнаружения яркого гамма-всплеска, предоставив ценную информацию о последствиях вспышки килоновой звезды, возникшей в результате слияния нейтронных звезд. Взрыв, известный как GRB 230307A, произошел 7 марта и стал вторым по яркости гамма-всплеском, когда-либо наблюдавшимся.

Гамма-всплески представляют собой интенсивные выбросы самой энергичной формы света, и этот конкретный всплеск был более чем в миллион раз ярче, чем вся Галактика Млечный Путь вместе взятая. Взрыв, вероятно, стал результатом слияния двух нейтронных звезд в галактике, расположенной примерно в одном миллиарде световых лет от нас.

Космический телескоп Джеймса Уэбба вместе с другими обсерваториями, включая космический гамма-телескоп Ферми НАСА, обсерваторию Нила Герельса Свифт и спутник для исследования транзитной экзопланеты, наблюдали всплеск и проследили его до слияния нейтронных звезд. Космический телескоп Джеймса Уэбба также обнаружил присутствие теллура, редкого металлоида, после взрыва. Ожидается, что будут присутствовать и другие элементы, близкие к теллуру в таблице Менделеева, такие как йод, который имеет решающее значение для жизни на Земле.

Обнаружение этих редких элементов и изучение килоновых помогают астрономам лучше понять происхождение тяжелых элементов во Вселенной. Считается, что слияния нейтронных звезд являются небесными фабриками, ответственными за создание элементов тяжелее железа. Однако такие события сложно наблюдать из-за их редкости.

В дальнейшем астрономы надеются обнаружить больше килоновых, используя чувствительные телескопы, такие как космический телескоп Джеймса Уэбба и будущий римский космический телескоп Нэнси Грейс. Это даст дальнейшее понимание создания и выброса тяжелых элементов во время этих редких космических взрывов. Изучая звездные взрывы, ученые смогут глубже понять процессы, которые привели к образованию элементов, необходимых для возникновения жизни на Земле.

Часто задаваемые вопросы

Что такое гамма-всплеск?

Гамма-всплеск — это короткое излучение самой энергичной формы света. Это один из самых мощных взрывов во Вселенной.

Что такое килонова?

Килоновая звезда — это взрывное событие, которое происходит, когда нейтронная звезда сливается с другой нейтронной звездой или черной дырой. Он производит прилив энергии и высвобождает редкие элементы.

Почему слияние нейтронных звезд важно изучать?

Считается, что слияния нейтронных звезд ответственны за создание тяжелых элементов во Вселенной, таких как золото и платина. Изучение этих событий помогает ученым понять происхождение этих элементов и то, как они распространены по космосу.

Что такое космический телескоп Джеймса Уэбба?

Космический телескоп Джеймса Уэбба — космическая обсерватория, запущенная в 2021 году. Он предназначен для изучения Вселенной в инфракрасной части электромагнитного спектра, позволяя астрономам наблюдать удаленные объекты и явления с беспрецедентной четкостью.