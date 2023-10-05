Наконец-то объяснен загадочный свет на изображениях космического телескопа Джеймса Уэбба

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал снимки загадочного света в глубинах Вселенной, и теперь у ученых есть объяснение этому. Обсерватория следующего поколения, созданная в результате сотрудничества НАСА, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства, способна наблюдать инфракрасный свет так, как никогда раньше.

Инфракрасный свет показывает видимый свет, растянутый расширяющейся Вселенной, что позволяет астрономам увидеть космос таким, каким он когда-то находился на расстоянии миллиардов световых лет. Когда свет достигнет Земли, астрономы смогут проанализировать его и получить представление о ранних стадиях развития Вселенной.

Изображения, сделанные JWST, были опубликованы в июле 2022 года, на них видно более 20,000 XNUMX галактик в одном поле. Однако одна особенность древних галактик привлекла внимание ученых. Светимость этих галактик была неожиданно яркой, бросая вызов стандартной модели космологии.

По мнению физика Гочао Суня и его исследовательской группы из Северо-Западного университета, объяснение яркости кроется в вспышках образования. Если звездообразование происходит вспышками, оно излучает вспышки света, в результате чего образуется множество очень ярких галактик. Эти молодые галактики «слишком яркие, слишком массивные и слишком зрелые, чтобы образоваться так скоро после Большого взрыва», объяснил Сан.

В отличие от современных галактик, которые формируют звезды с постоянной скоростью, в ранних галактиках наблюдалось бурное звездообразование. Это означает, что звезды формировались попеременно: периоды быстрого звездообразования сменялись длительными периодами практически полного отсутствия нового звездообразования. Исследование Солнца предполагает, что древние галактики, захваченные JWST, полны новых звезд.

Благодаря этому новому пониманию астрономы теперь могут использовать чувствительные инструменты JWST для исследования других космических загадок. Инновационные возможности телескопа могут раскрыть еще больше о ранней Вселенной и ее эволюции после Большого взрыва.

В заключение отметим, что загадочный свет, пойманный космическим телескопом Джеймса Уэбба, теперь объясняется вспышками звездообразования в древних галактиках. Это понимание бросает вызов предыдущим предположениям и открывает новые возможности для исследований ранней Вселенной.

Источник: журнал Quanta, заявление Северо-Западного университета.