Реактивный поток Юпитера обнаружен космическим телескопом Уэбба

Космический телескоп Уэбб сделал замечательное открытие на Юпитере, самой большой планете нашей Солнечной системы. В июле 2022 года Уэбб обнаружил интенсивный реактивный поток, пролетающий через экватор Юпитера. Джет движется со скоростью примерно 320 миль в час (515 километров в час) и находится на высоте около 25 миль (40 км) в нижней стратосфере Юпитера.

До этого открытия астрономы знали о существовании струй восток-запад в атмосфере Юпитера. Однако анализ этой недавно обнаруженной быстро движущейся струи позволяет предположить, что внутренняя динамика Юпитера может быть более динамичной, чем считалось ранее. Исследование, посвященное изучению джета, было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Космический телескоп Уэбб, запущенный в декабре 2021 года, проводит научные наблюдения с июля 2022 года. Он сделал яркие и проницательные изображения космоса, в том числе изображения люминесцентных сияний на полюсах Юпитера и колец, окружающих Уран и Сатурн.

Недавние изображения реактивного течения Юпитера были сделаны с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона Уэбба. Эти изображения показали, что некоторые части атмосферы Юпитера были нарушены движением джета. Струя отслеживалась по видимым сдвигам ветра на изображении, которые указывали на изменения скорости ветра на разных высотах и ​​расстояниях в атмосфере планеты.

Открытие джета вблизи тропопаузы Юпитера, области на краю его тропосферы, предполагает, что циркуляция атмосферы планеты вокруг экватора больше похожа на циркуляцию Сатурна, чем считалось ранее.

Хотя Уэбб может наблюдать за Юпитером только на расстоянии, предстоящие миссии, такие как «Исследователь ледяных лун Юпитера» ЕКА (JUICE) и НАСА «Европа Клипер», позволят более внимательно рассмотреть газового гиганта и его спутники. Эти миссии будут исследовать спутники Юпитера, в том числе Каллисто, Европу и Ганимед, которые, как полагают, являются океанскими спутниками, которые потенциально могут поддерживать внеземную жизнь.

Однако пройдет несколько лет, прежде чем эти миссии достигнут системы Юпитера. Ожидается, что Europa Clipper прибудет в 2030 году, а JUICE достигнет Юпитера в 2031 году. А пока мы можем оценить потрясающие снимки, сделанные камерой ближнего инфракрасного диапазона Уэбба на расстоянии.

Источник: Природная астрономия.