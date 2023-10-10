Астрономы используют космический телескоп Джеймса Уэбба для изучения системы TRAPPIST-1

Астрономы используют мощный космический телескоп Джеймса Уэбба для исследования солнечной системы TRAPPIST-1, которая расположена на расстоянии 40 световых лет от нас. Эта система состоит из семи скалистых планет размером с Землю, вращающихся вокруг красного карлика, известного как TRAPPIST-1. Звезда излучает частые и интенсивные солнечные вспышки, которые могут затруднить наблюдение за планетами.

Чтобы лучше понять планеты ТРАППИСТ и определить, могут ли они потенциально содержать жизнь, исследователям необходимо изучить эти солнечные вспышки. Недавно группа ученых использовала телескоп Уэбба, чтобы наблюдать и зафиксировать четыре таких солнечных взрыва в течение 27 часов.

Исследователи разработали метод фильтрации света солнечных вспышек, позволяющий более четко видеть экзопланеты. Это имеет решающее значение для анализа состава атмосфер планет с помощью спектрографов на борту телескопа.

Три из семи планет ТРАППИСТ расположены в обитаемой зоне системы, что делает их особенно интересными объектами для дальнейшего исследования. До сих пор ученые не обнаружили значительных атмосфер или свидетельств обитаемости на двух ближайших к красному карлику планетах.

Космический телескоп Джеймса Уэбба, созданный в результате сотрудничества НАСА, ЕКА и Канадского космического агентства, оснащен гигантским зеркалом, которое улавливает свет и позволяет наблюдать удаленные объекты. Его инфракрасные возможности позволяют ему видеть за пределами того, что видно человеческому глазу, что делает его ценным инструментом для изучения экзопланет.

Благодаря своим уникальным возможностям телескоп Уэбба может революционизировать наше понимание далеких миров и дать представление о ранней Вселенной.

источники:

- Астрофизический журнал

- НАСА