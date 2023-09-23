Новые данные о наличии углекислого газа на спутнике Юпитера Европе подтверждают потенциал существования жизни

Ученые обнаружили углекислый газ на поверхности спутника Юпитера Европы, согласно наблюдениям, сделанным космическим телескопом Джеймса Уэбба. Считается, что под ледяной оболочкой Европы находится огромный океан, что делает ее вероятным кандидатом на место обитания жизни. Присутствие углекислого газа, важнейшего ингредиента жизни, какой мы ее знаем, еще раз подтверждает идею о том, что Европа потенциально может поддерживать жизнь.

Углекислый газ на поверхности Европы наиболее сконцентрирован в регионе, известном как Регион Тара, который характеризуется молодой и неровной поверхностью. В регионе также ранее выявили наличие соли. Ученые полагают, что углекислый газ, вероятно, возник из внутреннего океана Европы.

Космический телескоп Джеймса Уэбба использовал спектрограф ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) для обнаружения углекислого газа. NIRSpec действует как призма, разделяя свет на спектр цветов и выявляя элементы, присутствующие в удаленных объектах. Наблюдения телескопа дают ценную информацию о составе поверхности Европы и ее потенциале для поддержания жизни.

НАСА планирует продолжить исследование Европы с помощью миссии Europa Clipper, запуск которой запланирован на 2024 год. Целью миссии является исследование недр Луны и определение наличия там условий, пригодных для жизни. Космический корабль несколько раз пролетит мимо Европы, собирая данные, которые могут дать беспрецедентную информацию об этом интригующем небесном теле.

Космический телескоп Джеймса Уэбба, созданный в результате сотрудничества НАСА, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства, предназначен для изучения удаленных объектов во Вселенной. Его большое зеркало позволяет ему улавливать больше света, чем космический телескоп Хаббл, а его инфракрасные возможности позволяют ему заглянуть сквозь космические облака и проникнуть в регионы, недоступные для других телескопов. Спектрометры телескопа также позволяют ученым изучать атмосферы экзопланет, расширяя наше понимание потенциальных обитаемых миров за пределами нашей Солнечной системы.

В целом, открытие углекислого газа на поверхности Европы дополняет растущее количество доказательств того, что на этой луне потенциально может поддерживаться жизнь. Дальнейшее исследование Европы будет иметь решающее значение в разгадке тайн этого увлекательного мира.

источники:

– Mashable: «Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил углекислый газ на спутнике Юпитера Европе» (2022 г.)