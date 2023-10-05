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Swatch сотрудничает с космическим телескопом Джеймса Уэбба для создания настраиваемых ремешков для часов

ByВики Ставропулу

Октябрь 5, 2023
Swatch сотрудничает с космическим телескопом Джеймса Уэбба для создания настраиваемых ремешков для часов

Swatch в партнерстве с Европейским космическим агентством предлагает коллекцию из шести изображений, сделанных космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), в качестве настраиваемых ремешков для своих часов Swatch X You. Эти изображения включают захватывающие виды областей звездообразования и участков туманностей. Покупатели смогут выбрать предпочитаемый дизайн на веб-сайте Swatch X You с 4 октября по 17 декабря, что совпадает со Всемирной неделей космоса.

Из-за ограниченного размера ремешка для часов невозможно разместить полное изображение. Однако, используя инструменты «Образцы», пользователи могут расположить выбранное изображение в нужном разделе. Каждые часы Swatch X You стоят 138 долларов (114 фунтов стерлингов) и поставляются с открыткой с выбранным изображением и тематическим конвертом.

Это сотрудничество между Swatch и JWST — не первый раз, когда Swatch сотрудничает с космическими агентствами. Ранее серия «Swatch в космосе» была вдохновлена ​​скафандрами астронавтов НАСА.

JWST, запущенный в 2021 году, представляет собой мощный инфракрасный телескоп, разработанный совместными усилиями НАСА, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства. Он имеет возможность наблюдать небесные тела, произошедшие более 200 миллионов лет назад. Телескоп создал замечательные исторические изображения, в том числе самую глубокую фотографию Вселенной и идентифицировал молекулу, созданную только живыми организмами на другой планете. Он также раскрыл тайны сверхновых, проанализировал загадочные галактики XIX века, сделал беспрецедентные открытия в туманности Ориона, запечатлел идеальную спиральную галактику и наблюдал часть «первого света Вселенной».

источники:
- НАСА
– Европейское космическое агентство

By Вики Ставропулу

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