Ученые обнаружили частицы кварца в атмосфере экзопланеты WASP-17 b

Ученые, использующие космический телескоп Джеймса Уэбба, сделали захватывающее открытие, касающееся атмосферы экзопланеты WASP-17 b. Этот газовый гигант, расположенный на расстоянии 1,300 световых лет от нас, демонстрирует наличие в облаках крошечных частиц из чистого кварца. Исследователи под руководством Дэвида Гранта из Бристольского университета использовали спектрограф телескопа для изучения атмосферы планеты, когда она проходила перед своей звездой. Метод трансмиссионной спектроскопии позволил им проанализировать свет, проходящий через атмосферу, и выявить наличие частиц кварца.

Эти кварцевые частицы, состоящие из кремния и кислорода, оцениваются как чрезвычайно маленькие, их размеры составляют порядка одной миллионной доли сантиметра. Вероятно, они напоминают заостренные шестиугольные призмы, которые обычно можно найти в жеодах и магазинах драгоценных камней на Земле. В отличие от кварца на Земле, который образуется на поверхности, исследование предполагает, что частицы кварца в атмосфере WASP-17 b выковываются внутри самой раскаленной атмосферы.

Изучение таких планет, как WASP-17 b, дает ценную информацию о составе других планет и солнечных систем. Астрономы смогут лучше понять элементы и минералы, присутствующие в далеких областях Галактики Млечный Путь. Кроме того, это исследование помогает определить, могут ли эти планеты потенциально содержать среду, пригодную для жизни, хотя WASP-17 b, отнесенный к категории «горячего Юпитера», не соответствует критериям поддержания жизни.

Космический телескоп Джеймса Уэбба, созданный совместно НАСА, Европейским космическим агентством (ЕКА) и Канадским космическим агентством, может похвастаться мощными возможностями астрономических наблюдений. Его гигантское зеркало диаметром более 21 фута улавливает больше света, чем космический телескоп Хаббл, что позволяет изучать далекие и древние небесные объекты. Уэбб в основном работает в инфракрасном спектре, что позволяет ему проникать в космические облака более эффективно, чем видимый свет. Он оснащен специализированными спектрографами, которые могут анализировать атмосферы экзопланет, обнаруживая присутствующие молекулы и производя революцию в нашем понимании этих далеких миров.

В целом, открытие кварцевых частиц в атмосфере WASP-17 b подчеркивает замечательные возможности космического телескопа Джеймса Уэбба и важность изучения экзопланет для расширения наших знаний о Вселенной.

источники:

- Письма астрофизического журнала

– НАСА, ЕКА, ККА, Р. Кроуфорд (STScI) Наука: Николь Льюис (Корнельский университет), Дэвид Грант (Бристольский университет), Ханна Уэйкфорд (Бристольский университет)