Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил свободно плавающие планеты размером с Юпитер

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), созданный в результате сотрудничества НАСА, Европейского космического агентства (ESA) и Канадского космического агентства (CSA), сделал интригующее открытие. Во время исследования туманности Ориона самый большой и мощный телескоп в космосе обнаружил около 40 пар свободно плавающих объектов размером с Юпитер, которые не вращаются вокруг звезды. Ученые прозвали эти объекты «Двойными объектами массы Юпитера» или JuMBO.

Эти JuMBO бросают вызов общепринятому определению планеты, поскольку они не вращаются вокруг родительской звезды. Они слишком малы, чтобы быть звездами, что озадачило астрономов. Это открытие бросает вызов существующим теориям формирования звезд и планет, поскольку ранее считалось, что объекты размером с Юпитер могут формироваться только в результате процесса, который порождает звезды в облаках пыли и газа, обнаруженных в туманности.

Загадочным JuMBO около миллиона лет, а температура поверхности составляет около 1,000 градусов по Цельсию. Однако без звезды-хозяина они быстро остынут и станут невероятно холодными. Хотя их поверхности не поддерживают жидкую воду, что делает их маловероятными для поддержания жизни, эти объекты на короткое время имеют температуру, близкую к обитаемой.

Команда ЕКА предлагает два возможных объяснения происхождения этих массивных свободно плавающих объектов. Во-первых, они выросли из областей туманности Ориона, где плотность материала была недостаточной для формирования полноценных звезд. Вторая возможность заключается в том, что это планеты, которые сформировались вокруг звезд, но в конечном итоге были изгнаны из-за гравитационного взаимодействия.

Говорят, что детальные изображения туманности Ориона, полученные JWST, являются «безусловно» лучшими на данный момент. Эти изображения демонстрируют богатое разнообразие явлений, включая протозвезды, коричневые карлики и удивительные JuMBO. Открытие этих свободно плавающих планет открывает перед учеными новые вопросы и подчеркивает необходимость дальнейшего понимания процессов формирования звезд и планет.

источники:

– Космический телескоп Джеймса Уэбба: сотрудничество НАСА, ЕКА и ККА.

– ЕКА на сайте микроблогов X

– Исследование туманности Ориона, проведенное командой телескопа Уэбба.