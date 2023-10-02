Новый взгляд на древние галактики: переписанный свод космических правил

Недавнее исследование, проведенное группой астрономов с использованием космического телескопа Уэбба, позволило получить захватывающую информацию о химическом составе древних галактик в ранней Вселенной. Было обнаружено, что эти галактики, возникшие примерно через 500–750 миллионов лет после Большого взрыва, имели лишь четверть ожидаемого химического состава, несмотря на то, что они следовали правилам, установленным более молодыми галактиками с точки зрения скорости звездообразования и звездной массы.

Это открытие заставило ученых поверить в то, что на ранних стадиях существования Вселенной, возможно, произошло резкое переписывание космического свода правил. Соавтор исследования Клаудия Лагос объяснила, что «это было похоже на то, что у галактик была книга правил, которой они следовали, но, что удивительно, эта космическая книга правил, похоже, претерпела драматические изменения во время зарождения Вселенной».

Способность космического телескопа Уэбба наблюдать космос в инфракрасном и ближнем инфракрасном диапазонах сделала его идеальным инструментом для изучения самого древнего видимого света. Изучая свет, который был «смещен в красную сторону» или растянут в красную сторону электромагнитного спектра, ученые могут определить возраст объектов во Вселенной. В этом исследовании учёным удалось измерить химическое содержание галактик на красных смещениях z=7-10, что дало ценную информацию о ранних стадиях формирования галактик.

Одним из самых удивительных открытий было то, что древние галактики производили гораздо меньше тяжелых элементов, чем ожидалось. Это несоответствие можно объяснить непрерывным притоком нового, нетронутого газа из их окружения, который уменьшил концентрацию тяжелых элементов внутри галактик. Исследователи полагают, что дальнейшие наблюдения с помощью космического телескопа Уэбба могут помочь разгадать тайны формирования и эволюции этих древних галактик.

Космический телескоп Уэбб ранее идентифицировал галактики с еще более высоким красным смещением, что указывает на их больший возраст. Изучение этих древних галактик имеет решающее значение для понимания того, как они формировались и развивались в зарождающейся Вселенной. Однако по мере того, как ученые углубляются в эти космические загадки, вероятно, возникнет еще больше вопросов.

Источники: Природная астрономия, Университет Западной Австралии.