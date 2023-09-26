В древних галактиках обнаружено отсутствие химического состава

Недавнее исследование с использованием космического телескопа Уэбба показало, что в галактиках ранней Вселенной не хватало химических веществ и металлов. Хотя эти галактики, казалось, следовали установленным правилам относительно скорости звездообразования и звездной массы, их химический состав составлял лишь четверть ожидаемого количества. Полученные данные позволяют предположить, что космические правила для этих галактик претерпели кардинальные изменения во время зарождения Вселенной. Исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Для проведения этих наблюдений использовался космический телескоп Уэбба, космическая обсерватория стоимостью 10 миллиардов долларов, запущенная в декабре 2021 года. Уэбб предназначен для наблюдения за космосом в инфракрасном и ближнем инфракрасном диапазонах, что делает его идеальным для изучения древнего света. Поскольку свет от объектов во Вселенной растягивается и смещается в красную сторону электромагнитного спектра, астрономы присваивают число, называемое «z», обозначающее красное смещение. Более высокие значения «z» соответствуют более дальним и старым объектам.

До недавнего времени было сложно измерить химическое содержание галактик с красным смещением выше 3.3. Однако Уэбб позволил исследовательской группе измерить численность при красном смещении от 7 до 10, что соответствует периоду от 500 до 750 миллионов лет после Большого взрыва. Команда использовала возможности Уэбба для измерения скорости звездообразования, звездных масс и химического состава галактик в ранней Вселенной.

Самым удивительным открытием было то, что эти древние галактики производили меньше тяжелых элементов, чем ожидалось. Приток нового, нетронутого газа из окружающей среды разбавил тяжелые элементы внутри галактик, сделав их менее концентрированными. Уэбб также наблюдал еще более древние галактики с более высокими красными смещениями, что указывает на их существование в еще более раннюю эпоху существования Вселенной.

Понимание того, как формировались и развивались эти древние галактики, является одной из главных целей Уэбба. Несмотря на свой молодой возраст, многие из этих галактик кажутся удивительно зрелыми. Дальнейшие наблюдения с помощью телескопа могут пролить свет на процессы их формирования. Однако по мере того, как мы узнаем больше об этих галактиках, может возникнуть еще больше загадок, что углубляет наши поиски ясности.

источник:

– Природная астрономия (публикация)

– Университет Западной Австралии (пресс-релиз)