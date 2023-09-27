Ученые обнаружили потенциальные строительные блоки жизни на спутнике Юпитера Европе

Два отдельных исследования, проведенные независимыми группами астрономов с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба, обнаружили обилие углекислого газа в определенном регионе Европы, одного из ледяных спутников Юпитера. Результаты были опубликованы в журнале Science.

Считается, что Европа — это один из океанских миров в нашей Солнечной системе, где потенциально может обитать жизнь. Под его толстым ледяным панцирем находится подземный мировой океан, который может содержать вдвое больше воды, чем океаны Земли. Однако для существования жизни необходимо нечто большее, чем просто вода. Для этого требуется запас органических молекул и источник энергии.

Открытие углекислого газа, сконцентрированного в регионе на поверхности Европы под названием Tara Regio, позволяет предположить, что этот строительный блок жизни может существовать во внутреннем океане Луны. Этот регион, известный как «территория хаоса», геологически активен, что указывает на обмен веществ между океаном и поверхностью.

Присутствие углерода на поверхности Европы имеет большое значение, поскольку углерод является важным элементом для жизни, какой мы ее знаем. Космический телескоп Хаббл ранее обнаружил соль океанского происхождения в том же регионе, что еще раз подтверждает теорию о том, что углерод происходит из внутреннего океана.

Результаты наблюдений телескопа Уэбб открывают новые возможности для понимания потенциальной обитаемости Европы. Ученые сейчас спорят о степени связи между океаном Европы и ее поверхностью. Дальнейшие исследования с использованием телескопа Уэбба могут обнаружить дополнительные области концентрации углекислого газа на поверхности Луны.

Две будущие миссии — «Исследователь ледяных лун Юпитера» Европейского космического агентства и «Европа Клипер» НАСА — проведут более тщательное изучение потенциальной обитаемости Европы. Кроме того, будущие данные телескопа Уэбб могут пролить свет на присутствие органических молекул на поверхности Луны.

Эти открытия приближают ученых на шаг ближе к пониманию потенциала жизни за пределами Земли и условий, необходимых для ее существования в нашей Солнечной системе.

источники:

– Новости науки: https://www.sciencenews.org/article/jupiter-moon-europa-carbon-dioxy-oxygen-ocean-life

– НАСА: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/webb-space-telescope-finds-abundance-of-carbon-dioxy-on-jupiter-s-moon-europa