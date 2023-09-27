Новые данные свидетельствуют о том, что на Европе, спутнике Юпитера, зародилась жизнь

Две независимые группы астрономов сделали захватывающее открытие, которое предполагает существование строительного блока жизни на Европе, одном из ледяных спутников Юпитера. Используя космический телескоп Джеймса Уэбба для наблюдения за замерзшей поверхностью Европы, исследователи обнаружили обилие углекислого газа в определенном регионе холодной местности. Их результаты были опубликованы в журнале Science 21 сентября.

Европа уже давно представляет интерес для учёных из-за своего потенциального существования жизни. Эта луна покрыта толстым слоем льда, под которым находится огромный мировой океан. Наличие жидкой воды в сочетании с возможностью стабильного источника энергии от гравитационных сил Юпитера делает Европу главным кандидатом на размещение форм жизни.

Углекислый газ является ключевым компонентом жизни, какой мы ее знаем. Он служит строительным блоком для органических молекул и имеет решающее значение для поддержки биологических процессов. Обнаружение углекислого газа на поверхности Европы открывает захватывающую возможность того, что лунный океан может быть богат сырьем, необходимым для возникновения жизни.

Космический телескоп Джеймса Уэбба, обладающий расширенными возможностями и чувствительностью, позволил астрономам составить карту распределения углекислого газа на Европе с беспрецедентной детализацией. Обе исследовательские группы независимо друг от друга наблюдали концентрированную область с повышенным уровнем этого соединения. Эта локализованная область предполагает, что под ледяной поверхностью могут происходить геологические или химические процессы, выделяющие углекислый газ в окружающую среду.

Эти результаты открывают новые возможности для дальнейшего изучения потенциальной обитаемости Европы. Будущие миссии могут сосредоточиться на исследовании источника углекислого газа и других важных элементов, которые могут присутствовать под ледяной оболочкой Луны. Понимание условий, необходимых для жизни в Солнечной системе, является фундаментальным шагом на пути к разгадке тайны нашего происхождения и потенциала жизни за пределами Земли.

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