Космический телескоп Уэбб обнаружил высокоскоростное реактивное течение в атмосфере Юпитера

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал захватывающее открытие в атмосфере Юпитера — высокоскоростной реактивный поток, расположенный над экватором планеты и простирающийся на ширину более 3,000 миль. Эта новая функция дает ценную информацию о взаимодействии между слоями турбулентной атмосферы Юпитера и подчеркивает уникальные возможности телескопа Уэбба.

Исследовательская группа под руководством Рикардо Уэсо из Университета Страны Басков в Бильбао, Испания, использовала данные камеры ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRCam), которые были сняты в июле 2022 года. Научная программа раннего выпуска телескопа, совместно возглавляемая Имке де Патер из Калифорнийского университета в Беркли и Тьерри Фуше из Парижской обсерватории стремились получить изображения Юпитера с интервалом в 10 часов или один юпитерианский день, используя различные фильтры для обнаружения изменений в мелких особенностях на разных высотах планеты. атмосфера.

Изображения с высоким разрешением, полученные Уэббом, удивили исследователей, обнаружив четкие детали, которые ранее наблюдались как размытая дымка. Отслеживая эти особенности наряду с быстрым вращением Юпитера, команда получила лучшее понимание динамической природы атмосферы планеты. В частности, они смогли определить сдвиги ветра или регионы, где скорость ветра меняется в зависимости от высоты или расстояния, и отследить высокоскоростное реактивное течение.

Атмосфера Юпитера состоит из нескольких слоев, и уникальные возможности визуализации Уэбба позволили ученым анализировать различные высоты и изолировать реактивные течения. Это открытие дает ценную информацию о динамике атмосферы Юпитера и служит свидетельством мощных наблюдательных возможностей космического телескопа Джеймса Уэбба.

источники:

- НАСА

- Калифорнийский университет в Беркли

– Парижская обсерватория