Новое исследование выявило удивительное высокоскоростное реактивное течение на Юпитере

Ученые, использующие космический телескоп Джеймса Уэбба и космический телескоп НАСА «Хаббл», сделали революционное открытие на гигантской планете Юпитер. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, сообщает об обнаружении высокоскоростного реактивного течения в нижней стратосфере Юпитера. Этот реактивный поток, расположенный недалеко от экватора, охватывает более 3,000 миль и достигает скорости ветра невероятных 320 миль в час. Для сравнения: эти ветры в два раза быстрее, чем при ураганах 5-й категории на Земле.

Открытие этой высокоскоростной реактивной струи повергло исследователей в трепет. Космический телескоп Джеймса Уэбба, ранее считавшийся туманным и нечетким, обеспечил беспрецедентную четкость изображения, позволив ученым отслеживать четкие особенности этого турбулентного атмосферного явления при быстром вращении Юпитера.

Юпитер, колоссальный сосед Земли, имеет многослойную атмосферу, похожую на нашу собственную планету, хотя ее состав и погодные условия существенно отличаются. Предыдущие миссии и наблюдения пытались расшифровать сложную динамику атмосферы Юпитера, включая знаменитое Большое Красное Пятно и насыщенные аммиаком облака.

Что отличает космический телескоп Джеймса Уэбба, так это его способность исследовать высотные слои атмосферы Юпитера, расположенные на высоте от 15 до 30 миль над облачным покровом планеты. Эта уникальная перспектива раскрыла неуловимые детали и позволила по-новому взглянуть на кольца, спутники и атмосферу газового гиганта.

Открытие высокоскоростного реактивного течения стало возможным благодаря совместным усилиям космического телескопа Джеймса Уэбба и космического телескопа Хаббла. В то время как первый сосредоточился на более мелких элементах облаков, второй углубился в экваториальные штормовые системы. Объединив свои наблюдения, ученые получили полное представление о сложной динамике атмосферы Юпитера и трехмерной структуре грозовых облаков.

Сравнение этих двух крупных космических телескопов также помогает понять, как скорость ветра на Юпитере меняется с высотой и генерирует сдвиги ветра. Ученые, участвовавшие в исследовании, ожидают, что сила этого недавно обнаруженного струйного течения может значительно измениться в течение следующих нескольких лет, что потенциально позволит лучше понять структуру колебаний стратосферы Юпитера.

Это революционное открытие знаменует собой важную веху в нашем понимании динамики атмосферы Юпитера и подчеркивает невероятные возможности космического телескопа Джеймса Уэбба в разгадке тайн впечатляющих небесных тел нашей Солнечной системы.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое космический телескоп Джеймса Уэбба?



Ответ: Космический телескоп Джеймса Уэбба — это крупная космическая обсерватория, запуск которой запланирован на конец 2021 года. Он предназначен для изучения Вселенной в инфракрасном свете и предоставления беспрецедентной информации о небесных объектах и ​​явлениях.

Вопрос: Чему было посвящено недавнее исследование Юпитера?



Ответ: В недавнем исследовании использовались космический телескоп Джеймса Уэбба и космический телескоп НАСА «Хаббл» для выявления и изучения высокоскоростного реактивного течения в нижней стратосфере Юпитера.

Вопрос: Что делает это открытие уникальным?



Ответ: Открытие высокоскоростного реактивного течения на Юпитере примечательно, поскольку ранее оно было невидимым и дает ценную информацию о турбулентной атмосфере Юпитера.

Вопрос: Насколько быстры ветры в высокоскоростном реактивном потоке?



Ответ: Скорость ветра в высокоскоростном реактивном потоке на Юпитере достигает примерно 320 миль в час, что в два раза быстрее, чем при урагане 5-й категории на Земле.

Вопрос: Какой вклад в исследование внесли космический телескоп Джеймса Уэбба и космический телескоп Хаббл?



Ответ: Космический телескоп Джеймса Уэбба сосредоточился на более мелких облаках, а космический телескоп Хаббла наблюдал экваториальные штормовые системы на Юпитере. Объединив свои наблюдения, ученые получили полное представление о динамике атмосферы Юпитера.