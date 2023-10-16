Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил кварц в облаках экзопланеты WASP-17 b

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал революционное открытие, впервые обнаружив доказательства наличия кварца в облаках экзопланеты. Рассматриваемая экзопланета, WASP-17 b, представляет собой горячий Юпитер, вращающийся вокруг звезды F-типа, расположенной примерно в 1,300 световых годах от Земли. WASP-17 b известна как одна из крупнейших и самых пухлых экзопланет, обнаруженных на сегодняшний день.

Исследователи из Бристольского университета в Великобритании под руководством Дэвида Гранта были в восторге от этого неожиданного открытия. Грант заявил: «Мы были в восторге! Из предыдущих наблюдений с помощью космического телескопа «Хаббл» мы знали, что в атмосфере WASP-17 b есть аэрозоли, но не ожидали, что они состоят из кварца».

Команда использовала прибор среднего инфракрасного диапазона (MIRI) на телескопе Уэбба для изучения спектра передачи WASP-17 b. Анализируя влияние атмосферы планеты на звездный свет, они смогли идентифицировать отличительную особенность размером 8.6 микрон, указывающую на присутствие кварца в облаках планеты.

Открытие кварца в облаках WASP-17 b имеет большое значение, поскольку это первый случай, когда конкретный вид облаков был идентифицирован на транзитной экзопланете. В отличие от минеральных частиц, обнаруженных в облаках Земли, кристаллы кварца в облаках WASP-17 b происходят не из каменистой поверхности, а формируются внутри самой атмосферы планеты.

Этот прорыв расширяет наше понимание состава и сложности атмосфер экзопланет. Изучая свойства различных видов облаков на экзопланетах, ученые могут получить ценную информацию о процессах и условиях, формирующих эти далекие миры.

источники:

- Письма астрофизического журнала

- НАСА

Примечание. Данная статья написана на основе информации, представленной в исходной статье, и не содержит прямых цитат из первоисточника.