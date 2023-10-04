Новое исследование объясняет яркость ранних галактик

Недавнее исследование, проведенное астрофизиками из Северо-Западного университета, пролило свет на неожиданную яркость ранних галактик, наблюдаемую космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST). Изображения, полученные телескопом, показали, что эти молодые галактики кажутся слишком яркими и массивными, что бросает вызов современным теориям космологии.

Однако моделирование, проведенное командой Northwestern, показывает, что светимость этих галактик обусловлена ​​не их огромными размерами, а, скорее, спорадическими вспышками звездообразования. Это открытие согласуется со стандартной космологической моделью и решает загадку их невозможной яркости.

Согласно исследованию, яркость галактики обычно определяется ее массой. Однако новые результаты показывают, что менее массивные галактики могут излучать яркий свет посредством нерегулярных вспышек звездообразования. Это объясняет, почему молодые галактики кажутся обманчиво массивными, и подтверждает современные космологические модели.

Исследование, опубликованное в Astrophysical Journal Letters, исследует явление «взрывного звездообразования» в ранних галактиках. Моделирование исследовательской группы показывает, что галактики могут формировать достаточно света и яркости за короткий период времени, даже если они не очень массивны.

Открытие этих ярких ранних галактик бросает вызов предыдущим предположениям о формировании и эволюции галактик после Большого взрыва. Космический телескоп Джеймса Уэбба, запущенный в космос, предоставил важные наблюдательные данные о космическом рассвете Вселенной, периоде, отмеченном формированием первых звезд и галактик.

Моделирование, использованное в этом исследовании, является частью проекта «Обратная связь релятивистской среды» (FIRE). Модели, разработанные в рамках проекта, сочетают в себе астрофизическую теорию с передовыми алгоритмами, позволяющими понять формирование, рост и эволюцию галактик. В этом исследовании приняли участие сотрудники различных исследовательских институтов, в том числе Принстонского университета и Калифорнийского университета.

В заключение, это исследование подчеркивает важность понимания бурного звездообразования и его влияния на яркость ранних галактик. Результаты подтверждают существующие космологические модели и дают новое понимание физики космического рассвета.

источники:

– Северо-Западный университет

- Письма астрофизического журнала