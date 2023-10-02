Новые открытия о TRAPPIST-1 b: скалистой экзопланете с экстремальными температурами

Ученые НАСА сделали революционные открытия о TRAPPIST-1 b, каменистой экзопланете, расположенной примерно в 40 световых годах от Земли. Исследователи использовали передовые инструменты для изучения температуры планеты, что дало ценную информацию о ее атмосфере и условиях.

TRAPPIST-1 b — одна из семи известных планет, вращающихся вокруг ультрахолодной карликовой звезды TRAPPIST-1. Эта звездная система привлекла значительное внимание из-за ее потенциала содержать обитаемые миры. Недавние открытия способствуют нашему пониманию климата и пригодности TRAPPIST-1 b для жизни.

Зарегистрированные температуры TRAPPIST-1 b колеблются от 445 до 510 градусов по Фаренгейту (230 и 265 градусов по Цельсию). Эти экстремальные температуры предполагают, что экзопланета находится в крайне негостеприимной среде. Для сравнения, средняя температура Земли составляет умеренные 60 градусов по Фаренгейту (15 градусов по Цельсию).

С помощью подробных наблюдений и моделей ученые определили, что атмосфера экзопланеты играет решающую роль в регулировании ее температуры. Сравнение измеренных и смоделированных температур TRAPPIST-1 b показывает, что атмосфера существенно влияет на климат планеты. Модель без атмосферы демонстрирует более высокие температуры, а измеренные данные более точно совпадают с моделью, включающей атмосферу.

Важно отметить, что близость TRAPPIST-1 b к родительской звезде также влияет на ее температуру. Находясь так близко к звезде, экзопланета подвергается сильному нагреву, что приводит к образованию волдырей. Эти результаты углубляют наше понимание сложности атмосфер экзопланет, подчеркивая важность атмосферных исследований для характеристики инопланетных миров.

В заключение, исследования НАСА на TRAPPIST-1 b предоставили важную информацию об экстремальных температурах этой скалистой экзопланеты и составе ее атмосферы. Результаты проливают свет на проблемы пригодности для жизни в таких мирах и подчеркивают роль атмосферы в регулировании климата. Продолжение исследования экзопланет позволит лучше понять разнообразие планетарной среды за пределами нашей Солнечной системы.

источники:

– НАСА: https://www.nasa.gov.