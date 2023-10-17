Ученые обнаружили нанокристаллы кварца в атмосфере экзопланеты

Исследователи, использующие космический телескоп имени Джеймса Уэбба НАСА, сделали замечательное открытие в атмосфере экзопланеты. Впервые нанокристаллы кварца были обнаружены в высотных облаках WASP-17 b, горячей экзопланеты Юпитера, расположенной на расстоянии 1,300 световых лет от Земли.

Исследовательская группа под руководством Дэвида Гранта из Бристольского университета (Великобритания) сделала эту неожиданную находку во время изучения состава атмосферы WASP-17 b. Они ожидали обнаружить аэрозоли в атмосфере планеты, но с удивлением обнаружили, что эти аэрозоли состоят из частиц кварца.

Силикаты, минералы, богатые кремнием и кислородом, обычно встречаются по всей галактике. Они составляют большую часть Земли, Луны и других каменистых небесных тел. Однако силикатные зерна, ранее обнаруженные в атмосферах экзопланет, обычно представляли собой богатые магнием силикаты, такие как оливин и пироксен, а не чистый кварц или SiO2.

Это открытие бросает вызов существующим теориям о том, как формируются и развиваются облака экзопланет. Ханна Уэйкфорд, соавтор исследования, заявила, что они ожидали увидеть силикаты магния. Однако вместо этого они обнаружили «затравочные» частицы, необходимые для формирования более крупных зерен силиката.

Команда наблюдала WASP-17 b в течение почти 10 часов с помощью телескопа Джеймса Уэбба. Они собрали более 1,275 измерений среднего инфракрасного света, когда планета проходила перед своей звездой. В данных появилась неожиданная особенность — «выпуклость» размером 8.6 микрон, чего нельзя было бы ожидать, если бы облака состояли из силикатов магния или других высокотемпературных аэрозолей. Однако эта особенность согласуется с присутствием кварца.

Кристаллы кварца, обнаруженные в атмосфере WASP-17 b, имеют форму шестиугольных призм, похожих на те, что встречаются в жеодах на Земле. Однако они невероятно крошечные, их размер составляет всего около 10 нанометров в поперечнике. В отличие от минеральных частиц, обнаруженных в облаках Земли, эти кристаллы кварца возникают в самой атмосфере планеты, образуясь непосредственно из газа в экстремальных условиях.

Понимание состава этих облаков имеет решающее значение для понимания экзопланеты в целом. Горячие юпитеры, такие как WASP-17 b, в основном состоят из водорода и гелия с небольшим количеством других газов, таких как водяной пар и углекислый газ. Открытие кристаллов кремнезема дает ценную информацию о различных материалах, формирующих окружающую среду этой планеты.

Хотя точное количество и распределение кварца в облаках экзопланеты неясны, исследователи полагают, что облака, скорее всего, циркулируют вокруг планеты. Достигая более жаркой дневной стороны, они испаряются и рассеиваются.

Это новаторское исследование открывает новые двери в изучении атмосфер экзопланет, бросая вызов ранее существовавшим предположениям и расширяя наши знания о космосе.

источники:

– Бристольский университет

– Исследовательский центр Эймса НАСА

- Центр космических полетов Годдарда