На экзопланете WASP-17 b обнаружены нанокристаллы кварца

Исследователи, использующие космический телескоп имени Джеймса Уэбба НАСА, сделали революционное открытие в атмосфере экзопланеты WASP-17 b. Используя прибор среднего инфракрасного диапазона Уэбба (MIRI), они обнаружили признаки присутствия нанокристаллов кварца в высотных облаках экзопланеты. Это первый случай, когда частицы кремнезема (SiO2) наблюдались в атмосфере экзопланеты.

Присутствие силикатов, минералов, богатых кремнием и кислородом, распространено в нашей Солнечной системе и по всей галактике. Однако предыдущие наблюдения экзопланет и коричневых карликов обнаружили богатые магнием силикаты, такие как оливин и пироксен, а не чистый кварц.

Это открытие бросает вызов нашему пониманию того, как формируются и развиваются облака экзопланет. Исследователи ожидали найти силикаты магния, но вместо этого они обнаружили строительные блоки этих силикатов — крошечные частицы кварца, которые необходимы для формирования более крупных зерен силиката. Это открытие проливает новый свет на формирование облаков в атмосферах экзопланет.

WASP-17 b, объём которой более чем в семь раз превышает объём Юпитера, является одной из крупнейших известных экзопланет. Короткий орбитальный период и большой размер делают его идеальным кандидатом для трансмиссионной спектроскопии — метода, который предполагает измерение того, как атмосфера планеты влияет на звездный свет.

Команда наблюдала за системой WASP-17 почти 10 часов, собирая измерения яркости среднего инфракрасного света. Анализируя блокировку разных длин волн света, они обнаружили неожиданный «выступ» на уровне 8.6 микрон, который указывает на наличие кристаллов кварца в облаках планеты.

Кристаллы кварца в облаках WASP-17 b не похожи на земные. Они образуются в условиях сильной жары и низкого давления атмосферы планеты, где твердые кристаллы могут образовываться непосредственно из газа.

Понимание состава облаков имеет важное значение для понимания планеты в целом. Присутствие кристаллов кварца раскрывает состав различных материалов и то, как они формируют окружающую среду планеты.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить количество кварца в облаках и то, как он циркулирует по планете. WASP-17 b — одна из трех планет, на которые нацелена программа глубокой разведки атмосфер экзопланет космического телескопа Джеймса Уэбба с использованием исследований многоинструментальной спектроскопии (DREAMS).

Это открытие открывает новые возможности для понимания атмосфер экзопланет и процессов, происходящих в них. Космический телескоп Джеймса Уэбба продолжает предоставлять бесценную информацию о тайнах нашей Вселенной.

Источники: Бристольский университет, НАСА.