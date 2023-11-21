Новые открытия на экзопланете WASP-107b, сделанные космическим телескопом Джеймса Уэбба

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) недавно провел революционные наблюдения за экзопланетой, известной как WASP-107b, предоставив ценную информацию о составе ее атмосферы и погодных условиях. Расположенная примерно в 200 световых годах от нас планета WASP-107b представляет собой своеобразную планету, обладающую уникальными характеристиками, которые бросают вызов нашему пониманию формирования планет.

В ходе наблюдений JWST выявил наличие водяного пара и диоксида серы в атмосфере планеты. Однако самое поразительное открытие произошло в виде облаков, состоящих из диоксида кремния, который обычно встречается в песке на Земле. Это интригующее открытие указывает на то, что на WASP-107b идет «песочный дождь». Явление напоминает круговорот воды на Земле, когда частицы диоксида кремния конденсируются глубже в атмосферу, поднимаются вверх и в конечном итоге опускаются обратно вниз из-за вертикального переноса.

Лин Дечин, исследователь из Института астрономии Левенского университета в Бельгии, выразил восторг по поводу этого новаторского результата, заявив, что впервые были идентифицированы виды, образующие облака в атмосфере экзопланеты. Результаты исследования были недавно опубликованы в престижном научном журнале Nature в рамках комплексного исследования экзопланетных атмосфер JWST. Спектрометр низкого разрешения на борту прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI) сыграл важную роль в извлечении данных, необходимых для анализа.

Что еще отличает WASP-107b, так это его необычный размер и состав. Хотя внешне он напоминает Юпитер, его масса всего в 30 раз больше массы Земли, что позволяет классифицировать его как суперНептун. Она вращается вокруг своей родительской звезды чуть менее чем за шесть дней, что делает ее значительно холоднее, чем другие экзопланеты с двуокисью серы в атмосфере. К удивлению исследователей, неожиданно присутствовал диоксид серы, что противоречило существующим моделям, предсказывающим его отсутствие при таких более низких температурах.

Своеобразная форма планеты, часто описываемая как «пухлая», является результатом сохранения на ней первичной оболочки из водорода и гелия. Эта оболочка со временем должна была рассеяться, учитывая возраст WASP-107, родительской звезды планеты. Однако медленный процесс эрозии придал планете хвост, похожий на кометный, что сделало ее интригующим предметом для дальнейшего изучения и понимания планетарной эволюции.

Мерседес Лопес-Моралес из Центра астрофизики, которая не принимала непосредственного участия в исследовании, подчеркнула, что эти открытия являются новаторскими и расширяют наше понимание фотохимии в атмосферах экзопланет. Обнаружение диоксида кремния в атмосфере WASP-107b демонстрирует, что процессы, обычные на Земле, могут происходить и за пределами нашей Солнечной системы.

Это замечательное исследование WASP-107b и других экзопланет подчеркивает постоянно развивающийся характер наших знаний о планетных системах. Изучая разнообразные планеты, которые бросают вызов нашим предположениям, ученые надеются собрать воедино всестороннее понимание формирования и эволюции планет по всей галактике и за ее пределами.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что обнаружил космический телескоп Джеймса Уэбба об экзопланете WASP-107b?

Ответ: Телескоп обнаружил на WASP-107b присутствие водяного пара, диоксида серы и облаков диоксида кремния, что указывает на то, что на планете идут песчаные дожди.

Вопрос: Почему WASP-107b считается необычным?

Ответ: Размер, состав и более низкая температура WASP-107b по сравнению с другими экзопланетами с диоксидом серы выделяют ее среди других. Его своеобразная форма, описываемая как «пухлая», является результатом сохранения первичной оболочки из водорода и гелия.

Вопрос: Каково значение открытия диоксида кремния в атмосфере WASP-107b?

Ответ: Присутствие диоксида кремния демонстрирует фотохимические процессы, аналогичные земным, демонстрируя, что эти процессы не ограничиваются нашей солнечной системой.

Вопрос: Какова цель изучения таких планет, как WASP-107b?

Ответ: Исследование разнообразных экзопланет позволяет ученым расширить наше понимание формирования и эволюции планет в нашей галактике и за ее пределами. Собрав воедино загадку формирования планет, мы сможем получить более полную картину нашего места во Вселенной.