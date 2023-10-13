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Как увидеть солнечное затмение «Огненное кольцо» в районе Канзас-Сити

ByМамфо Брешиа

Октябрь 13, 2023
Как увидеть солнечное затмение «Огненное кольцо» в районе Канзас-Сити

Остался всего один день до частичного кольцевого солнечного затмения в Канзас-Сити! Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, но когда она находится в самой дальней точке от Земли или близко к ней. В результате Луна кажется меньше Солнца и не полностью закрывает Солнце. Различия в размерах создают один темный диск, Луну, над относительно большим и ярким диском, Солнцем. Результатом является появление «огненного кольца» вокруг Луны.

Чтобы безопасно наблюдать затмение, вам понадобятся специальные солнечные фильтры, например очки для затмения. Обычные солнцезащитные очки небезопасны для наблюдения за солнцем.

К сожалению, прогноз предусматривает пасмурную погоду на протяжении большей части мероприятия. Тем не менее, попытаться увидеть максимальное покрытие около 11:50 в субботу, 14 октября, все же стоит.

Не забывайте о безопасности и удачи в наблюдении солнечного затмения «Огненного кольца»!

источники:
– Первый дежурный метеоролог
- Принадлежит Херсту

By Мамфо Брешиа

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