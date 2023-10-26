Новый взгляд на Марс: раскрытие тайн внутреннего строения Красной планеты

Важное открытие: сейсмические волны, возникшие в результате падения метеорита на Марс, предложили ученым новый взгляд на загадочное внутреннее устройство Красной планеты. Посадочный модуль НАСА InSight собрал данные, которые привели к существенной переоценке внутренней структуры Марса. Эта революционная сейсмическая информация позволила обнаружить ранее неизвестный слой расплавленной породы, окружающий компактное и плотное жидкометаллическое ядро.

Сейсмические данные раскрывают скрытое царство расплавленной породы, окружающее ядро ​​Марса. До этого открытия ученые наблюдали только сейсмические волны, которые отскакивали от верхней части ядра, но никогда не проникали в него. Поведение этих волн указывало на наличие расплавленного силикатного слоя толщиной примерно 90 миль, расположенного на дне мантии — скалистого слоя, лежащего между внешней корой Марса и его ядром. Это невероятное открытие предполагает, что Марс, в отличие от Земли, имеет расплавленный слой, окружающий его ядро.

Кроме того, исследователи пересчитали размер ядра Марса и обнаружили, что его объем примерно на 30% меньше, чем предполагалось ранее. Ядро диаметром около 2,080 миль состоит в основном из железа и никеля, а также более легких элементов, таких как сера, кислород, углерод и водород. Однако доля этих более легких элементов в составе ядра ниже предыдущих оценок и составляет всего 9-15% по массе.

Удар метеорита, вызвавший этот сейсмический прорыв, произошел в высокогорном районе Марса, известном как Темпе Терра, 18 сентября 2021 года. Несмотря на то, что удар находился на противоположной стороне Марса от позиции InSight на Elysium Planitia, он вызвал землетрясение магнитудой 4.2 и оставил за кратером шириной около 425 футов. Это событие сыграло решающую роль в передаче сейсмических волн через глубокие недра планеты, что позволило ученым получить беспрецедентное понимание ядра Марса.

Миссия InSight, хотя НАСА прекратила работу в 2022 году после четырех лет работы, продолжает оставлять после себя неизгладимое наследие. Его ценные сейсмические записи предоставили богатые знания о сложных и многогранных процессах, формирующих Марс. Продолжающийся анализ этих данных обещает углубить наше понимание интригующего внутреннего строения Красной планеты.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что показали сейсмические волны от падения метеорита на Марс?

Ответ: Эти сейсмические волны открыли неизвестный слой расплавленной породы, окружающий компактное и плотное жидкометаллическое ядро ​​Марса.

Вопрос: Как ученые рассчитали размер ядра Марса?

Ответ: Ученые пересчитали размер ядра Марса и обнаружили, что оно примерно на 30% меньше по объему, чем предыдущие оценки, и имеет диаметр около 2,080 миль.

Вопрос: Каков состав ядра Марса?

Ответ: Ядро Марса в основном состоит из железа и никеля, а также более легких элементов, таких как сера, кислород, углерод и водород.

Вопрос: Как долго действовала миссия InSight?

Ответ: Миссия InSight проработала четыре года, а затем была закрыта НАСА в 2022 году.

Вопрос: В каком районе Марса произошло падение метеорита?

Ответ: Падение метеорита произошло в высокогорном регионе Марса, известном как Темпе Терра.

Вопрос: Как удар метеорита передал сейсмические волны через недра Марса?

Ответ: Удар вызвал землетрясение магнитудой 4.2 и оставил кратер, который позволил сейсмическим волнам проникнуть в глубь Марса, включая его ядро.