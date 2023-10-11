Природные процессы и выбросы углекислого газа: удивительная роль выветривания горных пород

Когда дело доходит до изменения климата, мы часто считаем главными виновниками промышленные дымовые трубы. Однако естественные процессы также вносят значительный вклад в явление потепления. Одним из удивительных источников выбросов углекислого газа является выветривание горных пород.

Выветривание горных пород, вызванное действием воды и ветра, уже давно считается природным явлением, которое помогает исцелить и поддержать нашу планету. Распространено мнение, что дождевая вода, действуя как слабая кислота, взаимодействует с определенными минералами горных пород, растворяет углекислый газ и удаляет его из атмосферы. Однако недавние исследования показали, что выветривание горных пород на самом деле может быть значительным источником выбросов углекислого газа.

Динамический ландшафт Земли играет решающую роль в этом процессе. Когда тектонические плиты сталкиваются друг с другом, фрагменты погребенных горных пород выходят на поверхность, способствуя росту таких гор, как Гималаи и Анды. Кроме того, в результате тектонических потрясений обнажаются богатые углеродом горные отложения, которые когда-то были древними растениями и животными.

Когда эти источники углерода сталкиваются с водой и воздухом, кислород соединяется с открытым углеродом, что приводит к образованию углекислого газа. Количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу в результате этого процесса, является значительным и может соперничать с выбросами вулканов во всем мире.

Чтобы рассчитать масштабы этих процессов выветривания во всем мире, ученые измерили уровень рения — элемента, выбрасываемого в воду при взаимодействии горного углерода с кислородом. Они использовали эти данные, чтобы оценить, сколько углерода выбрасывается в атмосферу из этих источников. Анализируя наличие органического углерода в поверхностных породах и выявляя горячие точки эрозии, такие как восточные Гималаи, Скалистые горы и Анды, ученые определили, что в результате выветривания горных пород может выделяться примерно 68 мегатонн углерода в год.

Хотя это количество существенно ниже текущих выбросов CO2 в результате сжигания ископаемого топлива, оно все равно остается значительным. Поскольку климат Земли продолжает нагреваться из-за антропогенного изменения климата, потепление горных пород может привести к еще большей утечке углерода из этих источников.

Лучшее понимание этих естественных потоков углерода может помочь улучшить прогнозы углеродного баланса Земли на будущее. Эти результаты подчеркивают важность учета выветривания горных пород при оценке последствий изменения климата и подчеркивают необходимость сокращения выбросов углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива.

Источники: Природа.