Роль соединительной ткани в мурлыкании кошки

Группа австрийских ученых обнаружила, что соединительные ткани, встроенные в голосовые связки кошек, играют решающую роль в производстве мурлыкающего звука. Это открытие бросает вызов преобладающей гипотезе о том, как мурлыкают кошки, и требует переоценки нашего понимания этого удивительного кошачьего поведения.

Кошки, в отличие от многих других животных, обладают уникальной способностью издавать мурлыкающие звуки. Мурлыканье в основном свойственно только кошкам, хотя некоторые другие виды также могут издавать похожие звуки. Кошки делятся на две категории: мурлыкающие и ревущие. Львы, тигры, ягуары и леопарды относятся к последней категории и не умеют мурлыкать. Ученые предположили, что разница в способностях к вокализации обусловлена ​​различиями в оссификации их подъязычной кости в гортани.

Мурлыканье характеризуется низкочастотным грохотом, обычно от 20 до 30 колебаний в секунду. Это ниже, чем ожидалось, исходя из размера голосовых связок кошки. Обычно более крупные животные с более длинными голосовыми связками издают звуки более низкой частоты. Кошки, однако, относительно маленькие животные, поэтому загадка заключается в том, как они производят такое низкочастотное мурлыканье.

Одна теория, которая с тех пор была отвергнута, предполагала, что мурлыканье вызвано турбулентным потоком крови. Более поздние исследования указали на другой механизм: кошки сжимают мышцы гортани, чтобы произвести мурлыкающий звук при вдохе и выдохе. Это известно как гипотеза «активного мышечного сокращения» (AMC). Однако эмпирические данные, подтверждающие эту теорию, ограничены.

В недавнем исследовании австрийские ученые дополнительно проверили гипотезу AMC, исследовав гортань умерших домашних кошек. Гортань вырезали, а затем подвергали различным экспериментам, чтобы определить механизм мурлыканья. Исследователи обнаружили, что мурлыкающие звуки могут издаваться в удаленной гортани без необходимости сокращения мышц. Вместо этого наличие соединительной ткани, встроенной в голосовые связки, сыграло решающую роль в воспроизведении мурлыкающих звуков.

Это открытие бросает вызов нашему пониманию того, как мурлыкают кошки, и предполагает, что в этом может быть задействована комбинация нескольких механизмов. Хотя необходимы дальнейшие исследования, это исследование дает ценную информацию об увлекательном мире кошачьих вокалов.

Источники: Текущая биология.