Странная пара галактик может быть свидетельством существования космических струн

Исследователи идентифицировали пару галактик, которые потенциально могут быть свидетельством существования космических струн, гипотетических трещин или морщин в ткани Вселенной. Галактики, известные как SDSSJ110429, выглядят как дублированные изображения из-за гравитационной линзы, которая может быть вызвана шрамом в пространстве между нами и галактиками.

Считается, что космические струны — это тонкие, плотные и массивные структуры, образовавшиеся в начале Вселенной. По оценкам, эти одномерные дефекты не шире протона и простираются через всю Вселенную. Хотя существуют теории о космических струнах, физические доказательства их существования ограничены.

Обнаружение космических струн может быть сложной задачей, поскольку их эффекты могут быть аналогичны другим явлениям. Однако исследователи под руководством Маргариты Сафоновой из Индийского института астрофизики определили несколько потенциальных космических струн, в том числе пару галактик SDSSJ110429. Отсутствие наблюдаемой массы на переднем плане и искаженный свет позволяют предположить, что эти галактики могут быть не гравитационной линзой, а скорее двумя отдельными объектами или свидетельством существования космических струн.

Исследователи провели подробный анализ света SDSSJ110429 и обнаружили, что спектры (характеристики длин волн света) обеих галактик почти идентичны, что указывает на потенциальное дублирование гравитационных линз. Кроме того, другие пары галактик в исследуемом поле продемонстрировали аналогичные свойства.

Смоделировав данные наблюдений, исследователи пришли к выводу, что пары галактик в этом кандидате в космические струны можно объяснить изменениями в ориентации и изгибе струны. Для подтверждения существования космических струн необходимы дальнейшие исследования и доказательства, но эти открытия открывают новые возможности для изучения этих неуловимых структур.

Определения:

– Космические струны: гипотетические трещины или морщины в ткани Вселенной, которые, как полагают, образовались на ранних стадиях существования Вселенной. Эти структуры тонкие, плотные и массивные.

– Гравитационная линза: искривление света из-за искривления пространства-времени вокруг массивного объекта, такого как галактика или скопление галактик. Это может привести к заметным искажениям, увеличению и дублированию удаленных объектов.

– Спектры: распределение длин волн света, излучаемого или поглощаемого небесным объектом.

Источник: Бюллетень Королевского общества наук Льежа, arXiv.