Расширение нашего понимания океанов Земли: важность наблюдения за Южным океаном

Южный океан с его уникальными характеристиками и ролью в климатической системе Земли требует увеличения усилий по наблюдению и измерениям, чтобы лучше понять его воздействие. Хотя Венера и Земля могут иметь сходство с точки зрения размера и расстояния от Солнца, отсутствие океана на Венере делает ее враждебной средой. На Земле океаны играют решающую роль в смягчении последствий изменения климата, поглощая и сохраняя около 90% тепла, уловленного изменяющейся атмосферой.

Хотя достижения в области спутниковых технологий и компьютерного моделирования предоставили нам ценную информацию об океанах Земли, прямые наблюдения по-прежнему необходимы, чтобы сделать удивительные открытия и получить всестороннее понимание. Южный океан, в частности, служит соединителем всех океанов и имеет такие отличительные особенности, как морской лед Антарктиды и Антарктическое циркумполярное течение.

Уменьшение количества морского льда в Антарктике вызывает беспокойство у ученых-климатологов из-за его различных функций, включая отражение солнечной энергии, вентиляцию глубин океана и служить средой обитания для полярной жизни. Кроме того, Антарктическое циркумполярное течение действует как массивный маховик, приводимый в движение ветрами, способствуя общему потоку энергии через океан.

Усилия по наблюдению и измерению Южного океана и Антарктиды сталкиваются с трудностями из-за удаленности и дороговизны региона. Однако исследователи осознают безотлагательность климатической чрезвычайной ситуации и объединились, чтобы способствовать сотрудничеству, обмену информацией и разработке новых подходов к изучению этой окружающей среды. Новые технологии, такие как флот автономных поплавков, которые контролируют температуру и соленость, используются для мониторинга и понимания меняющихся условий.

Прямые наблюдения необходимы для уменьшения неопределенностей и отслеживания быстрых изменений, происходящих в Южном океане. Инвестируя в наблюдения и измерения этого важнейшего региона, мы можем получить ценную информацию о климатической системе Земли, смягчить последствия изменения климата и принять более обоснованные решения.

источники:

– Статья: «Роль Южного океана в климате и его перспективы для будущего изменения климата», Эндрю Лентон, Тим Тэмблин и Петра Хейл.

– Источник изображения: Фиона Эллиотт/NIWA/ANTA1801, CC BY-SA