Новые решения задачи трех тел, обнаруженные исследователями

Астрономы и математики боролись с проблемой трех тел с тех пор, как Исаак Ньютон сформулировал свои законы движения и всемирного тяготения в 1687 году. гравитации, не сталкиваясь и не отклоняясь от курса.

Недавно Иван Христов из Софийского университета в Болгарии и его коллеги сообщили о 12,409 XNUMX орбитальных схемах, которые предлагают решения проблемы трех тел при ограничениях законов Ньютона и равных массах каждого тела. Однако эти решения еще не прошли экспертную оценку.

Хотя универсального решения задачи трех тел найдено не было, исследователи нашли множество решений для конкретных случаев. Однако многие из этих решений не имеют практического применения в астрономии из-за того, что они полагаются на точные начальные условия, которые редко встречаются в природе.

Христов и его команда использовали суперкомпьютер, опираясь на предыдущую работу 2019 года, в ходе которой было выявлено более 300 новых семейств периодических орбит для систем трех тел, находящихся в свободном падении. Их исследования были сосредоточены на разрешении разногласий относительно поведения объектов в системах свободного падения, в частности на изучении трех объектов одинаковой массы.

Хотя эти новые решения могут представлять теоретический интерес, их астрономическая значимость остается неопределенной. Такие факторы, как влияние далеких тел или солнечного ветра, могут повлиять на стабильность этих орбит.

Несмотря на эти неопределенности, Христов ценит красоту и структуру предсказанных орбит. Стабильные или нестабильные, они дают ценную информацию о динамике тройных систем небесных тел.

Это исследование было опубликовано на arXiv, но еще не прошло рецензирование.

Определения:

– Задача трех тел: задача определения движения трех небесных тел под действием их гравитационных сил.

– Законы движения Ньютона и вселенская гравитация: фундаментальные принципы, сформулированные сэром Исааком Ньютоном, которые описывают поведение движущихся объектов и силу гравитации между двумя объектами.

источники:

– «Исследователи открывают 12,000 XNUMX новых решений проблемы трех тел Ньютона» – New Scientist (исходная статья)

— arXiv (сервер препринтов)