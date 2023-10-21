Новое исследование предполагает небольшую возможность спасти тающий ледниковый щит Гренландии

Недавнее исследование дало проблеск надежды в борьбе с изменением климата. Поскольку глобальные температуры продолжают повышаться, ледяные щиты, покрывающие Гренландию и Арктику, тают с угрожающей скоростью. Однако исследователи полагают, что у нас может быть небольшая возможность изменить ситуацию и спасти тающий ледниковый покров, покрывающий Гренландию.

Ледяной покров Гренландии вызывает серьезную обеспокоенность из-за того, что в случае его полного таяния уровень моря может подняться на ошеломляющие 20 футов. Это будет иметь разрушительные последствия для прибрежных регионов по всему миру. Хотя исследование не предлагает решения, позволяющего полностью остановить таяние, оно предполагает, что принятие мер в пределах определенного температурного порога может помочь смягчить некоторые последствия изменения климата.

Предыдущие предупреждения указывали на то, что ледниковый щит Гренландии находится под угрозой таяния, если глобальная температура превысит доиндустриальный уровень на 3.6 Фаренгейта или на 2 Цельсия. В настоящее время мы уже преодолели потепление на 2 Фаренгейта или 1.1 Цельсия. Тем не менее, это новое исследование предполагает, что может быть немного больше возможностей для спасения ледникового покрова.

Согласно исследованию, ледниковый щит Гренландии более устойчив, чем считалось ранее. Хотя вероятность необратимого коллапса в течение следующих нескольких тысяч лет все еще существует, если температура превысит порог в 2 градуса Цельсия, небольшое повышение температуры может не привести к полному коллапсу. Если температуру удастся снова снизить в течение определенного периода времени, есть шанс исправить ущерб и потенциально спасти ледяной покров.

В центре внимания должно быть не только нынешнее таяние, но и предотвращение дальнейшего таяния в будущем. Таяние, которое мы наблюдаем сейчас, началось тысячи лет назад, и будущее таяние будет зависеть от нашей способности удерживать глобальные температуры ниже порога в 2 градуса по Цельсию.

Это исследование дает проблеск надежды в борьбе с изменением климата. Действуя в рамках небольшого окна возможностей, мы сможем смягчить последствия таяния ледниковых щитов и защитить уязвимые прибрежные регионы от повышения уровня моря.

источники:

- НАСА

– Исследование проведено [исследователями/организацией]

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