Раскрыта диета трилобитов: водный пылесос

Исследователи обнаружили первую окаменелость трилобита со свидетельствами его последнего приема пищи. Трилобиты — древние членистоногие, жившие в кембрийский период. Хотя окаменелости трилобитов многочисленны, до сих пор мы ни разу не нашли ни одного животного с сохранившимися остатками его рациона. Ископаемое, найденное в Пражском бассейне в Чешской Республике, содержит несколько последних блюд трилобита, что позволяет предположить, что его рацион был разнообразным.

Окаменелость, принадлежащая виду трилобитов Bohemolichas incola, сохранилась в сланцевых отложениях ордовика. Исследователи использовали синхротронную радиацию, чтобы изучить внутреннюю часть окаменелости. Они обнаружили линию материала, идущую по центру животного, который, как полагают, является его пищеварительным трактом. В этом тракте они обнаружили остатки мелких ракообразных, называемых остракодами, а также фрагменты панцирей моллюсков и кусочки иглокожих.

Что примечательно в этом открытии, так это разнообразие рациона трилобитов. Похоже, он поедал все, что имело раковину, что попадалось ему на дно его водной среды обитания. Выбор пищи трилобитов основывался на размере и устойчивости панциря, а не на видовом составе.

Исследователи предполагают, что у трилобита могли быть приспособления, поддерживающие его пищевое поведение. Большой диаметр пищеварительного тракта, а также наличие желез, которые, вероятно, производили пищеварительные ферменты, позволяют предположить, что трилобиты были хорошо приспособлены для переработки разнообразной пищи. Тупой конец хвоста животного, возможно, позволял проходить мимо его отходов, наполненных панцирем.

Интересно, что панцири добычи трилобита, похоже, не переварились. Вместо этого исследователи предполагают, что ферменты ответственны за разрушение мягких тканей, прикрепленных к этим панцирям. Наличие нор вокруг тела трилобита указывает на то, что падальщики пытались добраться до него после его смерти и захоронения. Однако область вокруг пищеварительного тракта избегали, возможно, из-за ядовитой среды, создаваемой непереваренными панцирями.

Стоит отметить, что на пищевое поведение трилобита, возможно, повлиял процесс его линьки. Разрывы в его панцире позволяют предположить, что он готовился к линьке и, возможно, переедал, чтобы создать давление, чтобы вырваться на свободу.

В заключение, открытие окаменелости трилобита с сохранившимися остатками его последней трапезы дает ценную информацию о диете и пищевом поведении этих древних членистоногих.

Определения:

– Трилобиты: древние членистоногие, жившие в кембрийский период.

– Членистоногие: группа, в которую входят все насекомые, а также ракообразные и другие подобные организмы.

– Синхротрон: тип кругового ускорителя частиц, используемый для экспериментов с высокими энергиями.

– Остракоды: мелкие ракообразные, которые остаются обычным явлением и сегодня.

– Иглокожие: группа морских животных, в которую входят морские звезды и морские ежи.

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