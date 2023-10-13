Понимание стремительного изменения климата и его потенциальных последствий

В серии статей футуриста Маршалла Брэйна исследуются угроза изменения климата и его потенциальное влияние на цивилизацию. В центре внимания данной статьи — концепция безудержного изменения климата и то, как оно может привести к краху цивилизации.

Безудержное изменение климата означает переломный момент в климатической системе, когда последствия накопленного изменения климата запускают петлю положительной обратной связи, которая еще больше ускоряет изменение климата. Такое быстрое ускорение может нанести потенциально необратимый ущерб климатической системе, в результате чего усилия по смягчению последствий будут слишком запоздалыми, чтобы предотвратить катастрофические последствия.

В настоящее время мы находимся в периоде «предсказуемого изменения климата», когда температура планеты повышается относительно предсказуемым образом по мере увеличения уровня углекислого газа. Однако в худшем случае безудержного изменения климата мы теряем контроль над будущим изменения климата, и планета начинает нагреваться сама по себе.

Одним из индикаторов безудержного изменения климата может стать то, что концентрация углекислого газа в атмосфере превысит ожидания, основанные только на антропогенных выбросах. Как показывает график концентрации углекислого газа, текущий рост достаточно устойчив и предсказуем. Однако, если уровень углекислого газа начнет расти быстрее, это может означать, что сама планета выделяет значительные количества углекислого газа независимо от действий человека. Это может быть признаком того, что происходит безудержное изменение климата и что коллапс цивилизации может быть неизбежен.

Одним из потенциальных источников дополнительных выбросов углекислого газа является тающая тундра в Арктике. Когда тундра тает, она выбрасывает в атмосферу углекислый газ. В настоящее время выбросы из тундры составляют небольшой процент по сравнению с выбросами человека, но по мере таяния тундры это число, вероятно, увеличится. Как только выбросы в тундре достигнут уровня, близкого к уровню выбросов человека, это может способствовать экспоненциальному росту концентрации углекислого газа.

Еще одним тревожным фактором является увеличение концентрации метана в атмосфере. Метан является еще одним парниковым газом, и хотя его нынешние уровни не так значительны, как уровень углекислого газа, график показывает тревожную тенденцию. Уровень метана увеличивался примерно до 1998 года, стабилизировался на десятилетие, а затем снова начал расти. Если эта тенденция сохранится, это может указывать на начало экспоненциального роста концентрации метана, что еще больше усугубит последствия изменения климата.

Важно отметить, что в течение 28-летнего периода метан примерно в 100 раз более эффективен как парниковый газ, чем углекислый газ. Кроме того, метан разлагается примерно через десять лет, в отличие от углекислого газа, который остается в атмосфере гораздо дольше.

Эти показатели позволяют предположить, что стремительное изменение климата может иметь разрушительные последствия для нашей цивилизации. Хотя точные сроки коллапса цивилизации, возможно, невозможны, мониторинг этих тенденций и принятие немедленных мер по сокращению выбросов и смягчению последствий изменения климата имеют важное значение для защиты нашего будущего.

источники:

– Безудержное изменение климата: https://encyclepedia.pub/entry/32290

– В 2022 году выбросы парниковых газов продолжали быстро расти: NOAA

– Разница между метаном и углекислым газом: климатический портал Массачусетского технологического института