Биомедицинские проблемы исследования дальнего космоса: обеспечение здоровья и безопасности астронавтов программы «Артемида»

В новой статье выражается обеспокоенность по поводу отсутствия знаний о биомедицинских проблемах исследования глубокого космоса, особенно в связи с предстоящей программой «Артемида». Хотя люди находились в космосе десятилетиями, большинство миссий проводились на низкой околоземной орбите (НОО) и лишь несколько полетов на Луну. Цель программы «Артемида» — установить присутствие человека на Луне и в конечном итоге отправить астронавтов на Марс. Однако уникальные условия Луны и глубокого космоса представляют дополнительные риски для здоровья астронавтов по сравнению с НОО.

В документе под названием «Биомедицинская проблема, связанная с космической программой Артемида» подчеркивается необходимость лучшего понимания биомедицинских проблем исследования дальнего космоса. Медицинские риски на НОО хорошо изучены, и ими можно уверенно управлять, но риски для расширенных миссий за пределами НОО, например тех, которые необходимы для достижения Луны и Марса, вероятно, возрастут в геометрической прогрессии.

Эксперименты, проведенные на Международной космической станции (МКС), предоставили ценную информацию о физиологических и психологических проблемах длительного космического полета. Исследования Дополнения интегрированных протоколов исследований человека (CIPHER) позволили исследователям оценить реакцию организма на длительное время в космосе и изучить, как различные системы, включая сердце, мышцы, кости и глаза, адаптируются к космической среде.

Однако в статье подчеркивается, что условия на поверхности Луны и в глубоком космосе нельзя приравнивать к среде МКС. Гравитация, радиационная опасность и отсутствие магнитного поля Земли оказывают существенное влияние на здоровье космонавтов. Самой серьезной проблемой являются последствия невесомости или пониженной гравитации. Лунная гравитация может нарушать различные биологические функции способами, отличными от условий МКС.

Исследователи подчеркивают необходимость новых экспериментов и контрмер для устранения неожиданных угроз, связанных с исследованием дальнего космоса. Одним из возможных решений является разработка устройств искусственной гравитации, что потребует значительных технологических достижений. Другие важные усилия по смягчению последствий включают стратегии радиационной защиты и интегрированную сеть биосенсоров для своевременного мониторинга здоровья.

Программа «Артемида» предоставляет возможность продвигать медицинские технологии и знания, одновременно сводя к минимуму краткосрочные и долгосрочные риски для космических путешественников. Однако в документе отмечается, что комплексная международная дорожная карта для исследования важнейших проблем и создания комплексной программы медицинских вмешательств все еще отсутствует. Области исследований, которые необходимо изучить, включают системную физиологию, взаимодействие человека и машины, радиацию, здравоохранение и управление средой обитания.

Исследователи выделяют «неизвестное неизвестное» как величайшую проблему в освоении космоса человеком. Непредвиденные проблемы со здоровьем, такие как влияние на зрение астронавтов, обнаруженное в недавних исследованиях, создают риски для успешных длительных космических миссий. Понимание физиологических ограничений человека имеет решающее значение для планирования миссий за пределами НОО и оценки приемлемого уровня риска.

Ведущий автор профессор Мариано Биццарри подчеркивает, что нельзя недооценивать трудности жизни в космосе. Здесь больше сложностей и проблем, чем думают многие люди и космические агентства. Вопрос продолжения жизни и приспособления к космической среде более сложен, чем обычно думают.

В заключение, дальнейшие исследования и междисциплинарное сотрудничество необходимы для обеспечения здоровья и безопасности астронавтов во время полетов в дальний космос. Программа «Артемида» предоставляет уникальную возможность продвигать медицинские технологии и развивать всестороннее понимание биомедицинских проблем освоения космоса.

источники:

– «Биомедицинская проблема, связанная с космической программой Артемида» (исходная статья)

– Дополнение Интегрированных протоколов исследований человека (CIPHER)

– Международная космическая станция (МКС)

– Программа THESEUS (На пути к исследованию космоса человеком: европейская перспектива)