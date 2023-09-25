Неандертальцы и денисовцы: их длительное влияние на нас

Неандертальцы и денисовцы, древние родственники Homo sapiens, продолжают оказывать значительное влияние на нашу генетическую структуру. Недавние достижения в области исследования древней ДНК позволили ученым раскрыть захватывающую информацию о том, как черты, унаследованные от этих древних родственников, формируют нас сегодня. Эти открытия варьируются от их влияния на фертильность и иммунную систему до влияния на то, как наш организм реагирует на такие вирусы, как COVID-19.

Изучение древней ДНК произвело революцию в нашем понимании эволюции человека. Раньше ученые полагались на форму и размер костей, чтобы узнать о древних людях. Однако благодаря способности собирать воедино фрагменты древней ДНК исследователи смогли обнаружить генетические изменения, произошедшие с течением времени, что позволило нашим предкам адаптироваться к новой среде.

Одним из примечательных открытий является то, что люди из разных регионов несут разное количество ДНК неандертальцев и денисовцев. Например, в африканском населении ДНК неандертальцев практически отсутствует или практически отсутствует, в то время как у жителей Европы или Азии их количество составляет от 1% до 2%. Однако в Меланезии денисовская ДНК составляет от 4% до 6% генетического материала населения.

Хотя это может показаться незначительным, это генетическое наследие оказывает ощутимое влияние на наше здоровье. ДНК неандертальцев связана с аутоиммунными заболеваниями и повышенным риском свертывания крови и инсульта. С другой стороны, это также дало некоторые преимущества, такие как иммунитет к болезням, с которыми наши предки Homo sapiens столкнулись, когда мигрировали из Африки.

Влияние ДНК неандертальцев выходит за рамки здоровья. Это связано с различными чертами характера, включая цвет кожи и волос, поведенческие характеристики, форму черепа и даже болевую чувствительность. Кроме того, треть женщин в Европе являются носителями неандертальского рецептора, связанного с повышением рождаемости и снижением количества выкидышей.

Хотя о денисовцах известно меньше, исследования показывают, что их ДНК способствует жировому обмену и адаптации к большой высоте. Тибетцы, которые процветают в среде с низким содержанием кислорода, несут в себе часть денисовской ДНК.

Эти открытия бросают вызов представлению о том, что Homo sapiens одержал победу над своими древними родственниками благодаря превосходным технологиям и поведению. Неандертальцы и денисовцы были высокоразвитыми и культурно развитыми людьми. Вместо этого считается, что наша способность распределяться по широкому спектру сред сыграла решающую роль в нашем выживании.

Подводя итог, можно сказать, что вклад неандертальцев и денисовцев в нашу генетическую структуру огромен. Наши древние родственники, начиная от предрасположенности к болезням и заканчивая физическими особенностями, продолжают формировать то, кем мы являемся сегодня. Продолжающееся исследование древней ДНК обещает открыть еще больше понимания нашей общей истории.

источники:

– Источник 1: Оригинальная статья (название: «Неандертальцы живут внутри нас»)