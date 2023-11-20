Новая модель использует искусственный интеллект для защиты кораблей от волн-убийц

Ученые из Университета Копенгагена и Университета Виктории разработали инновационную модель искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования волн-убийц и повышения безопасности судов в открытом океане. Хотя волны-убийцы когда-то считались мифом, недавнее признание научным сообществом побудило к более глубокому исследованию их причин и характеристик. Исследовательская группа использовала методы интеллектуального анализа данных и интерпретируемые методы машинного обучения для анализа более 1 миллиарда волн, уделяя особое внимание выявлению факторов, ответственных за формирование этих непредсказуемых чудовищ.

В исследовании использовался The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), комплексный каталог волн, включающий данные с буев, расположенных в 158 различных местах на побережьях США и заморских территориях. Из огромного набора данных, включающего 1.5 миллиарда волн, более 100,000 XNUMX были идентифицированы как волны-убийцы на основе установленных критериев. Используя этот набор волновых данных, сеть искусственного интеллекта была обучена извлекать математическое уравнение, которое инкапсулировало объединенные переменные, способствующие образованию волны-убийцы. Затем это уравнение было всесторонне интерпретировано в контексте существующей волновой теории, что привело к разработке модели, способной воспроизводить известное поведение волны-убийцы, а также предсказывать будущие явления.

Значение этого исследования заключается в его потенциале произвести революцию в судоходной отрасли за счет снижения рисков, связанных с волнами-убийцами. Недавно построенная модель позволяет судоходным компаниям получить содержательную информацию о вероятности встречи с опасными волнами-убийцами на запланированных маршрутах. Используя алгоритм, разработанный исследовательской группой, судоходные компании теперь могут выполнять точную оценку рисков и принимать обоснованные решения для соответствующего изменения своих маршрутов.

Исследователи сделали алгоритм и результаты своих обширных исследований доступными для общественности, что облегчило широкий доступ к инструментам, повышающим безопасность на море. В эпоху, когда передовые технологии продолжают трансформировать отрасли, интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в этой области демонстрирует огромные возможности для защиты судов от непредвиденных природных явлений.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое волны-убийцы?

Ответ: Волны-убийцы — это волны открытого океана, которые примерно в два раза больше окружающих волн и известны своей непредсказуемостью.

Вопрос: Как исследователи определили волны-убийцы?

Ответ: Исследовательская группа использовала бесплатный набор данных о океанских волнах (FOWD), который предоставил данные о волнах с буев в различных местах. На основании конкретных критериев более 100,000 XNUMX волн в наборе данных были идентифицированы как волны-убийцы.

Вопрос: Как ИИ способствовал исследованию?

Ответ: Для анализа огромного набора данных и определения переменных, ответственных за образование волн-убийц, были использованы методы искусственного интеллекта и машинного обучения. Этот подход, основанный на данных, позволил создать прогнозирующую модель.

Вопрос: Каковы потенциальные выгоды для судоходной отрасли?

Ответ: Модель искусственного интеллекта, разработанная в ходе этого исследования, предлагает судоходным компаниям возможность оценивать риски, связанные с волнами-убийцами на запланированных маршрутах. Эти знания позволяют осознанно изменять маршруты, повышая безопасность судов в открытом океане.

Вопрос: Доступна ли модель для публики?

Ответ: Да, исследовательская группа предоставила общественности алгоритм, результаты исследований, а также данные о погоде и волнах. Такая открытость обеспечивает широкий доступ к инструментам, способствующим обеспечению безопасности на море.