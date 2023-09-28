Ученые обнаружили бактерии, которые могут поедать пластик: потенциальное решение пластикового кризиса

В 2001 году японские учёные сделали революционное открытие на свалке. Они обнаружили слизистую пленку бактерий, которая поглощала пластиковые отходы, расщепляя их на основные питательные вещества. Команда под руководством профессора Кохея Оды обнаружила бактерию под названием Ideonella sakaiensis, которая способна расщеплять полиэтилентерефталат (ПЭТ), наиболее распространенный пластик, встречающийся в одежде и упаковке.

В то время загрязнение пластиком еще не вызывало серьезной обеспокоенности, и предварительные статьи о бактериях так и не были опубликованы. Однако в последние годы пластиковое загрязнение превратилось в глобальный кризис: огромное количество пластиковых отходов накапливается в океанах и на свалках. Существующие методы разрушения или переработки пластика неадекватны, и лишь небольшой процент пластика попадает на заводы по переработке.

Открытие бактерий, питающихся пластиком, дало надежду на решение пластикового кризиса. Хотя способность бактерий расщеплять пластик впечатляет, она еще недостаточно быстра, чтобы оказать существенное воздействие на пластиковые отходы в больших масштабах. Однако ученые полагают, что при дальнейших исследованиях и манипуляциях с ферментами возможности бактерий можно расширить.

Микробиология, наука о микроорганизмах, за последние десятилетия претерпела революцию, открыв обширный и разнообразный мир микробов, обладающих невероятными способностями. Многие учёные теперь полагают, что микробы являются ключом к решению целого ряда сложных проблем. Открытие бактерий, пожирающих пластик, — это только начало, и необходимы дальнейшие исследования для разработки более быстрых и эффективных методов разложения пластика.

Учитывая острую необходимость решения проблемы пластикового загрязнения, ученые надеются, что потенциал бактерий, пожирающих пластик, может быть реализован. Используя силу микробов, мы можем найти способ борьбы с экологической катастрофой, вызванной пластиковыми отходами.

источники:

– Оригинальная статья: [Источник]

– Ода К. и др. (2016). Бактерия, разлагающая и ассимилирующая поли(этилентерефталат). Наука, 351(6278), 1196-1199.