Взлет и падение малвинокхосанского биорегиона в Южной Африке

Недавнее исследование под названием «Взлет и падение малвиноксхосанского (Malvinokaffric) биорегиона в Южной Африке: свидетельства ранне-среднедевонского биокризиса на Южном полюсе», опубликованное в журнале Earth-Science Reviews, изучает вымирание морских животных в ранне-среднедевонском периоде на Южном полюсе. Средний девонский период. Этот период характеризовался более теплым климатом и более высоким уровнем моря, а недалеко от Южного полюса располагался большой участок суши под названием Гондвана.

Исследователи под руководством доктора Кэмерона Пенн-Кларка собрали и проанализировали значительное количество данных окаменелостей, чтобы понять происхождение и исчезновение биоты малвиноксхосан, группы морских животных, которые процветали в более прохладных водах и включали различные виды моллюсков. С помощью передовых методов анализа данных они определили отдельные слои в древних горных породах, каждый из которых демонстрирует сокращение числа видов морских животных с течением времени.

Исследование показало, что сокращение биоты Malvinoxhosan коррелирует с изменениями уровня моря и климата. По мере потепления климата специализированные холодноводные морские животные Malvinoxhosan исчезли и были заменены более универсальными видами, приспособленными к более теплым водам. Изменение уровня моря разрушило естественные океанские барьеры, позволив более теплым водам из регионов, расположенных ближе к экватору, проникнуть внутрь, что привело к колонизации видов, обитающих в более теплой воде.

Вымирание биоты мальвиноксхоза привело к коллапсу полярных экосистем, от которого биоразнообразие так и не восстановилось. Исследование предполагает, что комбинированное воздействие изменений уровня моря и температуры было основными факторами, вызвавшими это вымирание. До сих пор неясно, коррелирует ли это событие вымирания с другими событиями, произошедшими в период раннего и среднего девона, поскольку выводы о возрасте отсутствуют.

Исследование также подчеркивает уязвимость полярной среды и экосистем к изменениям уровня моря и температуры. Понимание прошлых событий вымирания может дать ценную информацию о нынешнем кризисе биоразнообразия, с которым мы сталкиваемся в наши дни.

источники:

– Обзоры наук о Земле (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595