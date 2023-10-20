Новое исследование хирургии тазобедренного сустава показывает отличные результаты

Исследование, проведенное доктором Карен Маллинз и доктором Дэвидом Филаном в UPMC Whitfield в Уотерфорде, получило признание за новаторские открытия в области хирургии тазобедренного сустава. Исследование, представленное хирургом-ортопедом тазобедренного сустава г-ном Патриком Картоном на международной конференции по спортивной медицине в Великобритании, было сосредоточено на положительном влиянии операции «замочная скважина» при хронических травмах бедра.

В исследовании изучалось ущемление бедра — механическая проблема, вызванная нарастанием кости на шаровидных компонентах тазобедренного сустава. Это состояние часто приводит к разрывам губ, повреждению хрящей и повышенному риску остеоартрита. Пациенты обычно испытывают скованность, щелкающую и колющую боль в паху, а также постоянные боли в бедре и пояснице.

Исследование также выявило дополнительные осложнения, которые могут возникнуть из-за дисплазии тазобедренного сустава, когда тазобедренный сустав слишком мелкий. В таких случаях пациентам может потребоваться полная замена тазобедренного сустава или периацетабулярная остеотомия (ПАО), которая включает хирургическое разрушение таза и изменение ориентации тазобедренного сустава.

Однако исследование показало, что передовое хирургическое лечение г-на Патрика Картона в UPMC Whitfield обеспечивает менее инвазивный вариант. Этот метод предполагает удаление проблемной кости и восстановление суставной ткани при сохранении стабильности бедра.

Результаты исследования, представленные доктором Карен Маллинз на конференции Британской ассоциации спортивной медицины (BASEM) в Манчестере, продемонстрировали эффективность этой процедуры. Через 10 лет 90% пациентов, перенесших операцию, не потребовали тотального эндопротезирования тазобедренного сустава или ПАО. Пациенты также сообщили о значительном уменьшении боли и улучшении повседневной деятельности, а также о высоком уровне удовлетворенности результатами.

Г-н Картон подчеркнул важность этих результатов для предложения пациентам и спортсменам неинвазивной альтернативы обширным операциям на бедре. Он объяснил, что методы сохранения тазобедренного сустава доказали свою эффективность при лечении различных заболеваний тазобедренного сустава, включая артрит тазобедренного сустава.

В заключение, это исследование хирургии бедра продемонстрировало положительное влияние операции «замочная скважина» на лечение хронических травм бедра. Полученные результаты представляют собой многообещающую альтернативу более инвазивным процедурам, таким как тотальная замена тазобедренного сустава, и предлагают пациентам улучшенное обезболивание и функциональные результаты.

источники:

– Д-р Карен Маллинз, д-р Дэвид Филан, г-н Патрик Картон