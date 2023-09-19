Спутник, наблюдающий за водой, зафиксировал потепление океана у побережья Калифорнии

В результате сотрудничества НАСА и французского космического агентства CNES была разработана спутниковая миссия по топографии поверхностных вод и океана (SWOT), которая способна измерять характеристики океана, включая Эль-Ниньо, с беспрецедентной детализацией. Радарный интерферометр Ka-диапазона спутника (KaRIn) способен измерять высоту морской поверхности вблизи береговой линии, предоставляя ценную информацию исследователям и синоптикам.

Эль-Ниньо, периодическое климатическое явление, характеризуется повышением уровня моря и повышением температуры океана вдоль западного побережья Америки. Теплые океанские воды из-за развивающегося Эль-Ниньо смещаются на север вдоль восточного побережья Тихого океана, взаимодействуя с постоянной морской волной тепла. Эти теплые воды недавно повлияли на развитие урагана Хилари.

Визуализация высоты морской поверхности у западного побережья США, сделанная спутником SWOT в августе, показывает высоту выше средней красным и оранжевым цветом, что указывает на более теплую воду, и высоту ниже средней синим и зеленым цветом. Уровень моря, как правило, выше в местах с более теплой водой, поскольку вода при нагревании расширяется.

Измерения, проведенные спутниковой миссией SWOT, дают комплексное представление об океанах, пресноводных озерах и реках планеты. Данные, собранные SWOT, будут иметь неоценимое значение для исследователей и прогнозистов при изучении развития и прогресса такого явления, как Эль-Ниньо. В сентябрьском прогнозе Национальное управление океанических и атмосферных исследований США прогнозировало сильное Эль-Ниньо на предстоящую зиму с вероятностью более 70%.

Эль-Ниньо также связано с ослаблением экваториальных пассатов и может принести более прохладные и влажные условия на юго-запад США и засуху в страны западной части Тихого океана, такие как Индонезия и Австралия.

источники:



– НАСА/Лаборатория реактивного движения



– Лаборатория реактивного движения/НАСА (https://phys.org/news/2023-09-water-watching-satellite-ocean-california-coast.html)