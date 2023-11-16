Новый взгляд на атмосферу экзопланеты WASP-107b

Замечательная экзопланета под названием WASP-107b привлекла внимание астрономов всего мира. Эта газовая экзопланета, расположенная вблизи звезды, немного менее массивной и более холодной, чем наше Солнце, по размеру больше Нептуна и почти сравнима по массе.

Группа европейских астрономов, в том числе исследователи из Института астрономии Левенского университета, использовали прибор среднего инфракрасного диапазона (MIRI) на борту космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) для изучения атмосферы WASP-107b. Их результаты предлагают захватывающее новое понимание химии и поведения этой интригующей экзопланеты.

Вопреки ожиданиям, астрономы обнаружили отсутствие метана, парникового газа, который обычно встречается на многих экзопланетах. Это отсутствие дает заманчивые подсказки о движении тепловой энергии в атмосфере планеты, предполагая, что внутри может быть тепло.

Не менее удивительным оказалось и наличие диоксида серы, ответственного за запах горящих спичек. Предыдущие модели не предсказывали накопление диоксида серы в атмосфере планеты из-за ее более холодной природы. Однако пушистый состав WASP-107b позволяет фотонам, несмотря на их немногочисленность, глубоко проникать в атмосферу.

Кроме того, исследователи выявили существование водяного пара и облаков силикатного песка в динамической атмосфере планеты. Облака, состоящие из крошечных силикатных частиц, похожих на земной песок, блокируют часть присутствующего диоксида серы и водяного пара. Это первый случай, когда химический состав облаков экзопланет был однозначно определен.

Ведущий автор профессор Лин Дечин из Левенского университета выразил восторг по поводу способности JWST произвести революцию в характеристиках экзопланет. Это ключевое открытие меняет наше понимание формирования и эволюции планет, проливая свет на нашу Солнечную систему.

Доктор Мишель Мин, еще один ведущий автор, подчеркнул появление капель песчаного дождя, которые испаряются в более глубоких и горячих слоях, в результате чего силикатный пар переносится обратно вверх, образуя новые силикатные облака. Этот непрерывный цикл сублимации и конденсации ответственен за постоянное присутствие песчаных облаков в атмосфере WASP-107b, что похоже на цикл водяного пара и облаков на Земле.

Революционные открытия, полученные в результате изучения WASP-107b с помощью JWST, демонстрируют огромный потенциал глубокой атмосферной характеристики экзопланет. Как отмечает ведущий автор доктор Акрена Дайрек из CEA в Париже, космический телескоп Джеймса Уэбба открывает новые миры, которые не имеют аналогов в нашей Солнечной системе.

Вопросы и ответы:

Вопрос: В чем значение WASP-107b?

Ответ: WASP-107b — уникальная экзопланета, которая дает ценную информацию о формировании и поведении планет.

Вопрос: Что астрономы обнаружили о WASP-107b?

Ответ: Астрономы обнаружили в атмосфере планеты водяной пар, диоксид серы и облака силикатного песка, но не обнаружили метана.

Вопрос: Как открытие диоксида серы бросает вызов предыдущим моделям?

Ответ: Предыдущие модели предсказывали, что диоксид серы не будет накапливаться в атмосфере WASP-107b из-за его более холодной природы, но его рыхлый состав позволяет фотонам высокой энергии проникать глубоко.

Вопрос: Чем примечательны облака на WASP-107b?

Ответ: Облака состоят из крошечных силикатных частиц, похожих на песок на Земле, и их химический состав может быть точно определен, впервые для экзопланет.

Вопрос: Что говорит исследование о внутренней части WASP-107b?

Ответ: Отсутствие метана и движение тепловой энергии позволяют предположить, что недра планеты могут быть теплыми.