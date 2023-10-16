Роль водных пленок в химических превращениях.

Водные пленки, образующиеся на поверхностях из-за влаги воздуха, играют значительную роль в различных природных и технологических процессах. Недавняя диссертация в Университете Умео исследует, как эти тонкие невидимые пленки опосредуют химические реакции.

Водные пленки присутствуют на минералах, подвергающихся воздействию влаги воздуха. Толщина этих пленок зависит от влажности воздуха. В диссертации Тан Луонга исследуется, как разная толщина пленки влияет на два важных явления: трансформацию минералов и разрушение органических веществ. Понимание этих процессов имеет важное значение для решения глобальных проблем, таких как глобальное потепление и контроль загрязнения.

Минералы могут трансформироваться, когда ионы растворяются из первичных минералов в водные пленки и вступают в реакцию с газами окружающей среды, такими как углекислый газ и кислород. Толщина водной пленки определяет тип роста минералов. Тонкие пленки обеспечивают двумерный рост, а более толстые пленки стимулируют трехмерный рост.

Результаты имеют практическое значение для изготовления материалов в средах с контролируемой влажностью. Размер и форма влияют на функции материалов в передовых технологиях, таких как разработка аккумуляторов и удаление загрязняющих веществ.

В исследовании также рассматривался потенциал магнезии (MgO) в улавливании углекислого газа. Было обнаружено, что ультратонкие покрытия из карбоната магния могут препятствовать реакции. Однако был обнаружен многообещающий путь, который мог бы обойти это узкое место в условиях чрезвычайно высокой влажности.

Исследование также показало, как пленки кислорода и воды влияют на преобразование органических загрязнителей в безвредные вещества посредством химических реакций, вызванных светом. Эти знания могут способствовать разработке инновационных технологий очистки воды и воздуха.

В целом, понимание роли водных пленок в химических превращениях имеет решающее значение для расширения наших знаний и поиска решений экологических проблем.

источники:

– Диссертация: Минералогические превращения и фотокаталитические реакции, опосредованные водной пленкой (Университет Умео)