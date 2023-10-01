Невероятные часы со вставками из метеорита попали в Книгу рекордов Гиннеса

Часы под названием «Космополис» получили признание в Книге рекордов Гиннеса за свою уникальную особенность — наличие 12 вставок из метеоритных пород. В Instagram было опубликовано видео, демонстрирующее эти необычные часы, в котором подчеркивается их уникальный дизайн и редкие материалы. Вставки в часах изготовлены из метеоритов, прилетевших с Луны, Марса и из космоса.

Видео дает представление о кропотливом процессе создания часов. Швейцарская часовая компания Les Ateliers Louis Moinet SA тщательно отобрала 12 различных метеоритов и интегрировала их в циферблат часов. Дизайн часов представляет собой корпус из 18-каратного розового золота диаметром сорок миллиметров, дополненный черным браслетом.

Каждый метеорит представлял собой уникальную задачу в процессе огранки из-за его различной хрупкости, что подчеркивало внимание к деталям, необходимое для их интеграции в часы. Результатом стали часы, которые демонстрируют красоту и редкость этих метеоритов, сохраняя при этом современную эстетику.

Генеральный директор и креативный директор Les Ateliers Louis Moinet Жан-Мари Шаллер выразил гордость по поводу того, что компания попала в Книгу рекордов Гиннеса, подчеркнув их приверженность инновационному часовому делу и раздвигая границы творчества. Эти часы служат данью уважения наследию Луи Муане и демонстрируют их преданность созданию необыкновенных часов, которые очаровывают мир.

Видео, демонстрирующее метеоритные вставки в часах, привлекло значительное внимание в Instagram, набрав около двух тысяч просмотров и тысячи лайков. Пользователи выразили трепет и восхищение такими комментариями, как «Это потрясающе» и «Это красиво».

Эти часы, вобравшие в себя элементы из космоса, поистине выделяются как выдающееся произведение мастерства и свидетельство безграничных возможностей часового искусства.

источники:

- Книга Рекордов Гиннесса

– Instagram/@guinnessworldrecords

- Hindustan Times