Астрофотограф сделал потрясающий снимок метеорного потока Персеиды

Астрофотограф Мигель Кларо из Лиссабона (Португалия) недавно сделал захватывающий снимок метеорного потока Персеиды, демонстрирующий красоту и чудо ночного неба. Установив 360-градусную камеру в заповеднике Темного неба Алкевы, Кларо смог сфотографировать не только метеоры, проносящиеся по небу, но и потрясающее белое сияние галактики Млечный Путь и неземной зодиакальный свет.

Зодиакальный свет создается, когда солнечные лучи отражаются от пыли, разбросанной по всей Солнечной системе, остатков столкновений астероидов и комет. На изображении Кларо его можно увидеть как тонкий пояс света справа от центра, простирающийся выше и ниже яркой точки Юпитера.

На составном изображении, сделанном из фотографий, сделанных в течение четырех ночей подряд, видно более 100 метеоров, исходящих из точки сияния в созвездии Персея. За метеорами Млечный Путь освещает небо, добавляя красивое сияние сцене.

Изображение Кларо можно просмотреть на его сайте на 360 градусов. Фотография демонстрирует великолепие ночного неба и напоминает нам о чудесах, свидетелями которых можно стать, если мы найдем время посмотреть вверх.

Чтобы узнать больше о потрясающих астрофотографиях Мигеля Кларо, посетите его веб-сайт или подпишитесь на его истории в Instagram.

Определения:

– Радиант: точка на небе, из которой, по-видимому, исходит метеорный дождь.

– Зодиакальный свет: слабое рассеянное свечение, видимое в ночном небе, вызванное отражением солнечного света от частиц межпланетной пыли.

Источник: Space.com