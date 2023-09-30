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Астрофотограф сделал потрясающий снимок метеорного потока Персеиды

ByРоберт Эндрю

сентябрь 30, 2023
Астрофотограф сделал потрясающий снимок метеорного потока Персеиды

Астрофотограф Мигель Кларо из Лиссабона (Португалия) недавно сделал захватывающий снимок метеорного потока Персеиды, демонстрирующий красоту и чудо ночного неба. Установив 360-градусную камеру в заповеднике Темного неба Алкевы, Кларо смог сфотографировать не только метеоры, проносящиеся по небу, но и потрясающее белое сияние галактики Млечный Путь и неземной зодиакальный свет.

Зодиакальный свет создается, когда солнечные лучи отражаются от пыли, разбросанной по всей Солнечной системе, остатков столкновений астероидов и комет. На изображении Кларо его можно увидеть как тонкий пояс света справа от центра, простирающийся выше и ниже яркой точки Юпитера.

На составном изображении, сделанном из фотографий, сделанных в течение четырех ночей подряд, видно более 100 метеоров, исходящих из точки сияния в созвездии Персея. За метеорами Млечный Путь освещает небо, добавляя красивое сияние сцене.

Изображение Кларо можно просмотреть на его сайте на 360 градусов. Фотография демонстрирует великолепие ночного неба и напоминает нам о чудесах, свидетелями которых можно стать, если мы найдем время посмотреть вверх.

Чтобы узнать больше о потрясающих астрофотографиях Мигеля Кларо, посетите его веб-сайт или подпишитесь на его истории в Instagram.

Определения:
– Радиант: точка на небе, из которой, по-видимому, исходит метеорный дождь.
– Зодиакальный свет: слабое рассеянное свечение, видимое в ночном небе, вызванное отражением солнечного света от частиц межпланетной пыли.

Источник: Space.com

By Роберт Эндрю

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