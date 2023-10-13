CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Ракета SpaceX Falcon Heavy отправит миссию НАСА к астероиду Психея

ByГабриэль Бота

Октябрь 13, 2023
Ракета SpaceX Falcon Heavy отправит миссию НАСА к астероиду Психея

Ракета SpaceX Falcon Heavy будет запущена в пятницу утром и доставит миссию НАСА к астероиду Психея. Целью миссии является изучение состава астероида, который описывается как «необычный объект, вероятно, богатый металлом». Космический корабль «Психея» шириной с теннисный корт отправится в почти шестилетнее путешествие, охватывающее около 2.2 миллиарда миль, с ожидаемым прибытием на «Психею» в июле 2029 года.

Запуск запланирован на 10:19 утра по восточному времени из Космического центра НАСА Кеннеди во Флориде, с возможностью резервного запуска в ближайшие дни на случай погодных или технических проблем. НАСА выделило на миссию «Психея» около 1.2 миллиарда долларов, включая затраты на разработку и эксплуатацию. SpaceX получила контракт на запуск миссии на сумму около 131 миллиона долларов.

Ракета Falcon Heavy способна доставлять тяжелые полезные грузы в космос, и эта миссия знаменует собой восьмой запуск. SpaceX планирует приземлиться и вернуть боковые ускорители ракеты, но центральная часть ракеты будет израсходована.

Космический корабль «Психея» оснащен научными приборами для изучения магнитного поля и химического состава астероида. Эта миссия предоставит ценную информацию о составе и природе астероидов, улучшая наше понимание Солнечной системы.

Источники: НАСА, CNBC.

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

Mars Express продемонстрировал потрясающий пролет над Ноктисом Лабиринтом

Октябрь 16, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Управление квантовой запутанностью для моделирования эффектов путешествия во времени

Октябрь 16, 2023 Габриэль Бота
Наука

Катализаторы из геминальных атомов: революция в фармацевтическом и тонком химическом производстве

Октябрь 16, 2023 Габриэль Бота

Вы пропустили

Наука

Mars Express продемонстрировал потрясающий пролет над Ноктисом Лабиринтом

Октябрь 16, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Управление квантовой запутанностью для моделирования эффектов путешествия во времени

Октябрь 16, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Катализаторы из геминальных атомов: революция в фармацевтическом и тонком химическом производстве

Октябрь 16, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Невероятные факты, о которых вы, вероятно, раньше не слышали

Октябрь 16, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев