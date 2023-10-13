Ракета SpaceX Falcon Heavy отправит миссию НАСА к астероиду Психея

Ракета SpaceX Falcon Heavy будет запущена в пятницу утром и доставит миссию НАСА к астероиду Психея. Целью миссии является изучение состава астероида, который описывается как «необычный объект, вероятно, богатый металлом». Космический корабль «Психея» шириной с теннисный корт отправится в почти шестилетнее путешествие, охватывающее около 2.2 миллиарда миль, с ожидаемым прибытием на «Психею» в июле 2029 года.

Запуск запланирован на 10:19 утра по восточному времени из Космического центра НАСА Кеннеди во Флориде, с возможностью резервного запуска в ближайшие дни на случай погодных или технических проблем. НАСА выделило на миссию «Психея» около 1.2 миллиарда долларов, включая затраты на разработку и эксплуатацию. SpaceX получила контракт на запуск миссии на сумму около 131 миллиона долларов.

Ракета Falcon Heavy способна доставлять тяжелые полезные грузы в космос, и эта миссия знаменует собой восьмой запуск. SpaceX планирует приземлиться и вернуть боковые ускорители ракеты, но центральная часть ракеты будет израсходована.

Космический корабль «Психея» оснащен научными приборами для изучения магнитного поля и химического состава астероида. Эта миссия предоставит ценную информацию о составе и природе астероидов, улучшая наше понимание Солнечной системы.

Источники: НАСА, CNBC.