Тяжелая ракета SpaceX Falcon будет запускать миссию НАСА по астероиду Psyche

Ракета SpaceX Falcon Heavy планирует запустить миссию НАСА по астероиду Psyche сегодня, если позволит погода. Запуск должен состояться в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде в 10:19 по восточному времени. Однако существует 40%-ная вероятность неблагоприятных погодных условий на Космическом побережье, которые могут повлиять на запуск.

Если запуск пройдет по плану, два боковых ускорителя Falcon Heavy вернутся на Землю для приземления на станции космических сил на мысе Канаверал. Это станет четвертым запуском и посадкой каждого ракеты-носителя. С другой стороны, центральная ракета-носитель будет использована в первый и единственный раз и будет сброшена в Атлантический океан.

После старта верхняя ступень Falcon Heavy доставит космический корабль Psyche в космос и развернет его примерно через 62.5 минуты после запуска. Затем космический корабль отправится в путешествие в глубокий космос к Психее, металлическому астероиду в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ученые полагают, что Психея может быть обнаженным ядром древней протопланеты, открывающим уникальную возможность для исследования.

Достигнув своей цели в 2029 году, «Психея» будет изучать астероид с орбиты в течение примерно двух лет. Эта миссия имеет важное значение для нашего понимания формирования планет и состава небесных тел.

Если сегодняшний запуск не увенчается успехом из-за погодных или технических проблем, у SpaceX и НАСА есть несколько ежедневных возможностей для запуска до 25 октября, чтобы предпринять еще одну попытку.

Falcon Heavy, которая в настоящее время является второй по мощности ракетой в эксплуатации, имеет успешный послужной список, совершив на сегодняшний день семь полетов. Однако это станет первой миссией ракеты для НАСА.

источники:

- НАСА

– СпейсИкс