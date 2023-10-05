Миссия НАСА OSIRIS-REx успешно вернулась на Землю с редким образцом астероида. Космический корабль собрал образец астероида Бенну в октябре 2020 года, и его с нетерпением ожидали доставить на Землю для дальнейшего анализа.

Капсула для возврата образцов была выпущена с Бенну 24 сентября, после двухлетнего путешествия. Камеры космического корабля зафиксировали выброс, показывая, как капсула и ее редкий груз направляются к Земле. Капсула вошла в атмосферу Земли на скорости 44,500 27,650 км/ч (18 11 миль в час) и раскрыла парашюты, чтобы снизить скорость. Он благополучно приземлился на сниженной скорости XNUMX км/ч (XNUMX миль в час).

Миссия не обошлась без проблем. Капсула сначала использовала тормозной парашют, чтобы снизить скорость, прежде чем раскрыть посадочный парашют. Команда миссии была обеспокоена, поскольку не получила немедленного подтверждения о раскрытии тормозного парашюта. Однако, когда они наконец услышали, что главный парашют развернулся правильно, члены команды вздохнули с облегчением и переполнились эмоциями.

Возвращение образца с астероида Бенну имеет большое значение для ученых. Бенну — это углеродистый астероид, наиболее распространенный тип, содержащий летучие льды, которые могут дать представление о формировании Солнечной системы. Ученые надеются, что образец Бенну будет содержать летучие вещества, органические соединения и чистый углерод из ранней Солнечной системы.

Образцы будут переданы различным исследователям по всему миру. Некоторые из них будут проанализированы в Управлении исследований и исследований астроматериалов НАСА в Космическом центре Джонсона, а другие будут отправлены в Японский Центр по хранению образцов внеземных цивилизаций. Эти образцы прольют свет на раннюю Солнечную систему и происхождение жизни.

Ученые потратят годы на изучение образцов Бенну, чтобы ответить на важные вопросы о происхождении жизни, истории Солнечной системы и о том, как образец изменился с тех пор, как его собрал OSIRIS-REx. Успешное возвращение образца знаменует собой важную веху в миссии и приносит команде чувство выполненного долга и удовлетворения.

Источники: НАСА.