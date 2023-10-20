Прототип лунохода НАСА преодолел полосу препятствий на Луне

Прототип нового лунохода НАСА VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) успешно преодолел полосу препятствий, имитирующую пересеченную местность лунной поверхности. Марсоход должен отправиться к южному полюсу Луны в ноябре 2024 года на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy.

Чтобы проверить мобильность VIPER, инженеры Исследовательского центра Гленна НАСА в Кливленде создали имитацию лунной среды с большими камнями, крутыми склонами и глубокими кратерами. Ровер приземлится на Монс Мутон, горе недалеко от южного полюса Луны, и ему будет поручено охарактеризовать лунную среду для выбора места посадки будущей программы «Артемида» во время ее примерно 100-дневной миссии.

НАСА поделилось видео недавних испытаний на мобильность марсохода, демонстрируя его способность преодолевать потенциальные проблемы, с которыми он столкнется на поверхности Луны. Испытания включали маневрирование по крутым склонам, преодоление кратеров и перемещение по зыбучей почве. Успешное завершение этих испытаний показывает, что VIPER хорошо оснащен для исследования пересеченной местности Луны.

В рамках программы НАСА «Артемида», целью которой является создание постоянного лунного поселения, VIPER будет играть решающую роль в определении мест, где можно будет добывать воду и другие ресурсы для обеспечения длительного пребывания на Луне. Кроме того, миссия VIPER стремится раскрыть происхождение замерзшей воды и других летучих веществ на Луне, их сохранение на протяжении миллиардов лет и их выход из лунного грунта.

Инженеры Космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне также протестировали последний научный инструмент VIPER — ледяной бур для исследования новой местности «Реголит» (TRIDENT). TRIDENT — это роторная ударная дрель, которая будет использоваться для извлечения шлама из грунта на глубине до трех футов от поверхности Луны. Этот инструмент предоставит ценные данные о прочности, компактности и температуре лунного грунта.

Успешное завершение мобильных испытаний VIPER и интеграция его последнего научного инструмента приближают НАСА на один шаг к раскрытию тайн южного полюса Луны и прокладывают путь для будущих исследований Луны.

источники:

- Луноход НАСА VIPER тренируется покидать лунный корабль (видео)

– НАСА/Исследовательский центр Эймса

– НАСА/Исследовательский центр Гленна

– НАСА/Роберт Марковиц

- Представители НАСА