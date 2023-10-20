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Наука

Прототип лунохода НАСА преодолел полосу препятствий на Луне

ByРоберт Эндрю

Октябрь 20, 2023
Прототип лунохода НАСА преодолел полосу препятствий на Луне

Прототип нового лунохода НАСА VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) успешно преодолел полосу препятствий, имитирующую пересеченную местность лунной поверхности. Марсоход должен отправиться к южному полюсу Луны в ноябре 2024 года на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy.

Чтобы проверить мобильность VIPER, инженеры Исследовательского центра Гленна НАСА в Кливленде создали имитацию лунной среды с большими камнями, крутыми склонами и глубокими кратерами. Ровер приземлится на Монс Мутон, горе недалеко от южного полюса Луны, и ему будет поручено охарактеризовать лунную среду для выбора места посадки будущей программы «Артемида» во время ее примерно 100-дневной миссии.

НАСА поделилось видео недавних испытаний на мобильность марсохода, демонстрируя его способность преодолевать потенциальные проблемы, с которыми он столкнется на поверхности Луны. Испытания включали маневрирование по крутым склонам, преодоление кратеров и перемещение по зыбучей почве. Успешное завершение этих испытаний показывает, что VIPER хорошо оснащен для исследования пересеченной местности Луны.

В рамках программы НАСА «Артемида», целью которой является создание постоянного лунного поселения, VIPER будет играть решающую роль в определении мест, где можно будет добывать воду и другие ресурсы для обеспечения длительного пребывания на Луне. Кроме того, миссия VIPER стремится раскрыть происхождение замерзшей воды и других летучих веществ на Луне, их сохранение на протяжении миллиардов лет и их выход из лунного грунта.

Инженеры Космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне также протестировали последний научный инструмент VIPER — ледяной бур для исследования новой местности «Реголит» (TRIDENT). TRIDENT — это роторная ударная дрель, которая будет использоваться для извлечения шлама из грунта на глубине до трех футов от поверхности Луны. Этот инструмент предоставит ценные данные о прочности, компактности и температуре лунного грунта.

Успешное завершение мобильных испытаний VIPER и интеграция его последнего научного инструмента приближают НАСА на один шаг к раскрытию тайн южного полюса Луны и прокладывают путь для будущих исследований Луны.

источники:
- Луноход НАСА VIPER тренируется покидать лунный корабль (видео)
– НАСА/Исследовательский центр Эймса
– НАСА/Исследовательский центр Гленна
– НАСА/Роберт Марковиц
- Представители НАСА

By Роберт Эндрю

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