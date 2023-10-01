Новое название: Пылевые дьяволы, замеченные марсоходом НАСА «Настойчивость» на Марсе

Краткое описание: Марсоход НАСА Perseverance обнаружил на Марсе заполненный пылью вихрь, известный как пылевой дьявол. Пылевые дьяволы распространены как на Марсе, так и на Земле, но те, что встречаются на Марсе, могут вырасти намного больше, чем их земные собратья.

Марсоход НАСА Perseverance недавно сделал снимки пылевого дьявола на поверхности Марса. Пылевые дьяволы — это природные явления, которые происходят как на Земле, так и на Марсе, когда восходящие столбы теплого воздуха смешиваются с нисходящими столбами более холодного воздуха. Эти закрученные вихри пыли на Марсе могут достигать впечатляющих размеров, часто превышающих размеры Земли.

Пылевые вихри образуются в областях с тонкой атмосферой, таких как Марс, где низкое давление воздуха способствует вращательному движению. Поднимаясь вверх, теплый воздух создает вращающийся столб, который поднимает частицы пыли с земли. Это вихревое движение иногда можно увидеть из космоса, и это обычное зрелище, снятое марсианскими марсоходами.

Способность марсохода Perseverance делать снимки пылевых дьяволов на Марсе дает ученым ценные данные о марсианской атмосфере и погодных условиях. Изучая это явление, ученые смогут получить представление о климате планеты и потенциально определить, были ли когда-либо условия на Марсе пригодными для жизни.

Пылевые дьяволы также могут очищать солнечные панели марсоходов, обеспечивая временный прирост энергии. Пылевые бури на Марсе могут оставлять слой пыли на солнечных панелях, снижая их эффективность. Однако сильные ветры, создаваемые пылевыми дьяволами, могут помочь удалить этот слой пыли, позволяя солнечным панелям собирать больше солнечного света и генерировать больше энергии.

источники:

– [Исходное название статьи](source1.com)

– [Исходное название статьи](source2.com)