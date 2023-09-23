Космический корабль НАСА OSIRIS-REx вернет образец с астероида Бенну

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx должен пролететь мимо Земли в эти выходные, доставив с собой образец, собранный с потенциально опасного астероида Бенну. В рамках исторической миссии НАСА впервые соберет материал с астероида и доставит его обратно на Землю. Проект «Виртуальный телескоп», возглавляемый итальянским астрофизиком Джанлукой Маси, планирует вести прямую трансляцию этого события, предоставляя изображения космического корабля и его драгоценной капсулы для возврата образцов в реальном времени.

Прямую трансляцию планируется начать в 7:23 по восточному времени в субботу, XNUMX сентября. Однако погодные условия или другие факторы могут повлиять на возможность наблюдения за зондом OSIRIS-REx с земли.

OSIRIS-REx был запущен со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде в сентябре 2016 года и прибыл к астероиду Бенну в августе 2018 года. После двух лет наблюдений космический корабль собрал материал с поверхности Бенну. В 2021 году космический корабль запустил свою двигательную установку и начал свое путешествие обратно на Землю, кульминацией которого станет выпуск контейнера для возврата образцов в эти выходные. Ожидается, что контейнер приземлится в пустынном районе вокруг испытательного и тренировочного полигона ВС США в штате Юта.

Изучение материала астероида, такого как Бенну, может дать ценную информацию о ранней Солнечной системе и составе материи в то время. После возвращения образца он будет каталогизирован и проанализирован в течение двухлетнего периода с конца 2023 по 2025 год. По крайней мере 75% образца будет сохранено в Центре космических полетов имени Джонсона НАСА в Хьюстоне для будущих исследований.

Эта миссия знаменует собой важную веху в освоении космоса, и результаты исследования этого образца астероида могут раскрыть секреты происхождения нашей Солнечной системы. После этой миссии космический корабль будет переименован в OSIRIS-APEX и отправится в путешествие к околоземному астероиду Апофис, где к 2029 году выйдет на орбиту вокруг космической скалы.

источники:

– [Space.com](https://www.space.com/)

– [Проект виртуального телескопа](https://www.virtualtelescope.eu/)