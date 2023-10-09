НАСА запустит миссию к богатому металлами астероиду для изучения ядра планеты

НАСА приступает к новаторской миссии по изучению состава астероида, который, как полагают, в основном состоит из железа и никеля. Считается, что астероид, известный как 16 Психея, когда-то был частью ядра планеты. Это будет первая миссия НАСА по исследованию астероида, на котором металла больше, чем камня или льда.

Запуск миссии Psyche запланирован на 10:16 утра по восточному времени в четверг. Космический корабль будет доставлен в космос ракетой SpaceX Falcon Heavy из Космического центра Кеннеди во Флориде. Космический корабль «Психея» размером с небольшой фургон оснащен различными приборами, включая магнитометр, гамма- и нейтронный спектрометр, а также мультиспектральный формирователь изображений.

Достигнув астероида, космический корабль начнет отправлять обратно изображения 16 Psyche, одновременно проводя двухлетнее исследование его поверхности и собирая данные, чтобы лучше понять ее состав. Ожидается, что миссия, работающая на солнечной электрической силовой установке, достигнет астероида в июле 2029 года.

Хотя ранее НАСА считало, что 16 Психея может быть обнаженным ядром планетезимали, раннего планетарного строительного блока, теперь агентство признает, что вместо этого она может быть остатком другого типа богатого железом тела в Солнечной системе. Эта миссия поможет пролить свет на истинную природу астероида.

Помимо изучения астероида, космический корабль также будет тестировать новую технологию лазерной связи, разработанную НАСА JPL, под названием Deep Space Optical Communications. Ожидается, что эта технология будет передавать данные и изображения как минимум в десять раз быстрее, чем традиционные системы, и будет проверена ее способность отправлять данные с более высокой скоростью за пределы Луны.

Источники: НАСА, SpaceX.