Миссия НАСА Osiris-REx успешно доставила на Землю образец астероида Бенну

Миссия НАСА Osiris-REx достигла важной вехи, успешно доставив на Землю образец астероида Бенну. После семилетнего путешествия в миллиарды миль контейнер с образцом приземлился в пустыне штата Юта. Это достижение знаменует собой крупнейший улов внеземного материала, доставленный любой страной с тех пор, как астронавты Аполлона вернулись с образцами лунных пород.

Канистра, содержащая камни размером примерно с кофейную кружку и другой материал, собранный с Бенну, была выпущена космическим кораблем Osiris-REx, когда он проходил вблизи поверхности планеты. Астероид Бенну в то время находился на расстоянии более 200 миллионов миль. Эта миссия является первой попыткой НАСА доставить на Землю образцы астероида.

Астероиды, подобные Бенну, представляют собой примитивные строительные блоки нашей ранней Солнечной системы и дают ценную информацию о химии, которая могла привести к образованию жизни на Земле. Изучая эти образцы, ученые надеются лучше понять процессы, которые сформировали нашу планету, и потенциально найти ключ к разгадке происхождения жизни.

Контейнер с образцами выдержал экстремальные условия во время последнего спуска, испытывая температуры выше, чем лава. Прежде чем приземлиться в пустыне Большого Соленого озера в штате Юта, ему пришлось снизить скорость со скорости, в 36 раз превышающей скорость звука. Команды по восстановлению тщательно готовились и репетировали, чтобы обеспечить успешное извлечение драгоценного образца.

После извлечения контейнер будет доставлен самолетом в Космический центр НАСА имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, где он будет храниться вместе с другими образцами из космоса, такими как лунные камни. Следующий шаг – открыть канистру в специальной лаборатории и начать исследование собранного материала. Часть образца будет сохранена для будущих ученых для изучения с помощью более совершенных инструментов, точно так же, как продолжающееся изучение лунных камней, привезенных астронавтами Аполлона.

Источники: НАСА.