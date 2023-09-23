Космический корабль НАСА OSIRIS-REx собирается доставить образцы астероидов

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx собирается вернуться на Землю в воскресенье, 24 сентября, чтобы доставить образцы с астероида Бенну. Эта веха знаменует собой первую попытку НАСА вернуть кусок чистого космического камня. Планируется, что космический корабль сбросит капсулу с образцами астероида в 10:55 утра по восточному времени. Вы можете посмотреть этот исторический момент в прямом эфире через NASA TV, приложение NASA и веб-сайт агентства.

Планируется, что космический корабль сбросит свой груз во время пролета вблизи Земли. Затем капсула совершит приземление с парашютом на испытательном и тренировочном полигоне Министерства обороны штата Юта. Место приземления должно находиться внутри определенного эллипса. OSIRIS-REx был запущен в сентябре 2016 года и достиг астероида Бенну в декабре 2018 года. Проведя два года, наблюдая за космическим камнем, космический корабль приземлился на Бенну и в октябре 2020 года собрал образец с его поверхности.

Эта миссия имеет большое значение, поскольку она знаменует собой первую попытку НАСА получить образец с астероида. Бенну — небольшой околоземный астероид, который, по мнению ученых, мог отколоться от более крупного, богатого углеродом астероида 700–2 миллиарда лет назад. Вернув образец астероида на Землю, ученые надеются найти ключ к разгадке происхождения жизни и того, принесли ли астероиды строительные блоки жизни на нашу планету.

Как только образец будет доставлен, OSIRIS-REx продолжит свою миссию по исследованию астероида Апофис. Миссия будет переименована в OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer). Будьте в курсе новостей о космических полетах, подписавшись на нас в Твиттере и добавив в закладки специальную страницу Gizmodo, посвященную космическим полетам.

источники:

– НАСА/Киган Барбер (изображение)

- Гизмодо (источник)